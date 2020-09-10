Rüyada kaza görmek ne anlama geliyor? Rüyada kaza yapmanın çarpıcı yorumu!

Rüyada kaza görmek çeşitli anlamlar ile yorulur. Rüya aleminde görülen cisimlerin veya nesnelerin anlamları uzmanlar tarafından farklı olarak yorumlanır. Dün gece rüyasında kaza gören kişiler, detaylı bilgi almak için araştırma yapıyor. Genel olarak rüyada kaza görmek iş ile ilgili olumlu değişimler olacağının sinyalini verir.

RÜYADA KAZA GÖRMEK NE ANLAMAK GELİYOR?

Rüyada kaza görmek ya da kaza geçirmek, genellikle hayra yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında yaşanacak değişikliklere delalet eden bu rüya, değişimlerle birlikte yaşamın daha iyi bir yöne gideceğine delalet etmektedir.

Rüyada kaza görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin seyahat planı var ise bu seyahate çıkmaması gerektiğine yormaktadır.

RÜYADA BİRİNİN KAZA YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında birinin kaza yaptığını görmesi kişinin uzun bir yolculuğa çıkacağına, çeşitli olaylar yaşayacağına, bu olayların gelip geçici olacağına delalet etmektedir.

Rüyada kaza görmek, kişinin günahlarının varlığına, tövbe etmesi gerekeceği demektir. Rüya sahibinin pişman olacağı işler yapacağına, artık çok gel olacağına, elinden hiçbir şeyin gelmeyeceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA TRAFİK KAZASI YAPMAK

Rüyada trafik kazası yapmak, kişinin bir rahatsızlıkla savaşacağına, çok sevdiği bir kişiden ihanet göreceğine ya da haksızlığa uğrayacağına delalet eder.

RÜYADA ARABAYLA KAZA YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin çevresinden bir kişi ile birlikte gireceği bir işte başarılı olacağına, cebine giren paranın günden güne artacağına işaret etmektedir.