Rüyada kan görmek ne anlama geliyor? Rüyada vücutta kan olduğunu görmek neye işarettir?

Rüyasında kan gören bir kimse için genellikle düşmana, kötü günlere ve sıkıntılara işaret ettiği söylenir. Rüya tabirlerince genel olarak hüzün anlamına gelen kan, yorumcular tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Kimi alimler, zorluğa ve darlığa işaret ederken, kimileri büyüye ve yaşanacak musibete yormuşlardır. Rüyada kan görmenin ne anlama geldiğine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Rüyada kan görmek, rüya sahibi için kötü günlerin işaretidir. Rüya sahibi kendisi için uğraşacağı birçok işte başarısız olacaktır. Alimler rüyada kan görmeyi kötülüğe yormuşlardır. Kimisi kişiye yapılmış veya yapılacak büyüye delalet ettiğini söylemiştir. Kimisi başa gelecek bir musibete yormuştur.

RÜYADA KAN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada kan görmek kötüye yorumlanırken, kanın farklı şekillerde görülmesi nispeten iyi yönlere de yorumlanır. Büyük rüya tabircileri rüyada kan görmenin farklı şekillere değerlendirildiğini söylerler. Zenginlik, para, mülk ve şöhrete kapı açtığını dile gelenler vardır. O zaman rüyada kan görmenin çeşitlerine göre değerlendirmekte fayda. Buyurunuz.

RÜYADA KAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya sahibi için bir felaket veya musibete işaret eder. Rüyada kan görmenin genel anlamı, sinirli bir yolculuğa çıkıştır. Bu yolculuk manevi olarak tabir edilmiştir. Rüyada kan gören kişinin kısa zamanda bir sınava gireceği üzerinden yorumlar mevcuttur. Kişinin işlerinin rast gitmeyeceği, başarısızlıklara uğrayacağı anlamlarına da gelir.

Rüyada kan görmenin anlamı, bir işaret şeklinde yorumlanmıştır. Kan gören kişinin rüyadan hemen sonra, fakirlere yardım etmesi tavsiye edilmiştir. Alimler rüya sahibinin durumu yoksa, namaz kılmasının çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Rüyada kan gören kimsenin, başarısızlığa uğrayacağı üzerine yorumlar yapılmıştır.

Rüyada kan görmenin, rüya sahibine pek hayır getirmeyeceği alimler tarafından dile getirilmiştir. Bu nedenle rüya sahibinin, düşeceği kötü yoldan çıkması için çaresinin, Allah yolunda malının küçük bir kısmını dağıtması tavsiye edilmiştir. Malın sadaka şeklinde dağıtılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

RÜYADA KAN GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada kan görmek varlıkta iken yokluğa, yoklukta iken varlığa işaret eder. Rüya tabirlerinde rüyada kan görmeyle ilgili çok fazla detay bulunur. Kanın kötüye işaret ettiği üzerinde yorulur. Rüya sahibinin hayatında kötü bir insanla karşılaşması, kötülükler görmesine işaret ettiğine delalet getirilmiştir. Rüyada kan gören kimsenin, mutlaka güzel işler yapması gerektiği söylenir.

İslami yorum bakımından rüyada kan görmek bir uyarı niteliğindedir. Rüyada kan lekelerini gören kimselerin, zaman kaybetmeden, haramdan uzaklaşması söylenir. Eğer Allah yolunda değil de, malını kötü yollarda harcıyorsa, kişi buna dikkat etmelidir. Çünkü rüyada kan görmek ne anlama gelir sorusunun sırrı esasında uyarıdır.

Rüya sahibinin Allah'ın sevdiği kulu olduğu ve ona uyarı yapıldığına işaret edilir. Rüyada kan görmenin geçmişi çok eskilere dayandığından, hakkında çok fazla yorum bulunur. Tabirciler genel olarak rüyada kan görmeyi, mutsuzluğa, sefilliğe ve problemlere işaret etmişlerdir.

RÜYADA KAN GÖRMEK

Kan görmenin faziletlerine az çok değindik. Rüyada kan görmenin mahiyetine gelecek olursak şu şekilde değerlendirebiliriz. Rüyada kanın kendisine ait olduğunu görmek, meraklanmaya, borçlanmaya veya rahatsızlık duymaya işaret eder. Rüya sahibinin aşırı şekilde hastalanabileceğine, sağlığına dikkat etmesi gerektiğine delalet edilmiştir.

Rüyada kanın başkasına ait olduğunu görme ise bir kişiye verilebilecek zarara delil getirir. Kişinin başkasının malını çaldığına, yetim hakkı çiğnediğine yorumlanmıştır. Rüya sahibinin tövbe etmesi ve hemen bunu geri vermesi gerektiği söylenir. Rüyada kanın renginin değiştiğini görmek, makbul bir işe imza atılacağına işaret eder.

Kişinin bir işte çok başarılar elde edeceğine, girdiği yoldan vazgeçmemesi gerektiğine işaret edilir. Rüyada kanın akmadığını görmek, iyi bir şeyin, kötüye gideceğine yorumlanmıştır. Yorum sahibi, rüyayı gören kişinin kısa süre içerisinde mezarlığa gitmesine ve orada dua etmesi gerektiğine işaret eder.

RÜYADA KAN KUSMAK

Rüyada kan kusmak, bir sırrın ifşasına işaret eder. Kişi kendi sırlarını başkasına vermişse o kişiye dikkat etmelidir. Sır verilen kişinin güvenilir olamayacağına fazilet edilmiştir. Rüyada kan kusmanın derecesi hayırdır. Kan kusan kimsenin, uyarı aldığı ve etrafına çok dikkat etmesi gerektiği belirtilmiştir. Eski rüya tabircileri, rüyada kan kusan kimseyi, denizde yüzmeyen gemiye benzetmişlerdir. Alimler geminin sürekli yerinde durmayacağına, batacağına işaret ederler.

Bu yüzden rüya sahibinin durmadan dua etmesi gerektiğine işaret edilir. Rüyada kan kusmanın diğer anlamı, alim bir insanla tanışmaya yorumlanmıştır. Rüya sahibinin tez zamanda, kendini bilen bir alimle tanışacağı söylenir. Alimin rüya sahibine birkaç faziletli kelime aktaracağı yorumlanır. Rüyada kan kusmanın son anlamı ise başkaları tarafından suçlanmaya işaret eder.

Kişinin son dönemlerde birinin hakkına bulaştığına, bu yüzden suçlanacağına işaret eder. Suçlamanın haklı veya haksız olması ise tabir edilmemiştir. Kişinin uzun süre hapislere düşebileceği söylenir.

RÜYADA KAN ALDIRMAK

Rüyada kan aldırmak, hayırlı, mutlu ve huzur dolu yaşama tabir edilir. Rüya sahibinin güzel hayata iki şeyle ulaşabileceğine fazilet edilmiştir. Bunlarda ilki, yoksullara yardım etmesi, ikincisi haksızlığa karşı gelmesidir. Rüyada kan gören kimse varlıklı biriyse, asıl değerin bu iki manevi davranışın olduğunu anlayacaktır.

Rüya sahibi yoksulsa, davranışları kendisine çok anlamlı geleceğine ve asıl sırrı anlayacağına işaret etmişlerdir. Rüyada kendisinde kan aldırdığını gören kimsenin, kısa zamanda insanların hizmetine bir iş başaracağına fazilet edilir. Kan aldırdığını gören kimsenin, mecbur kalmadıkça eski ortaklarıyla konuşmamasına yorumlanmıştır.

Kan aldırmanın esasında iki şekilde yorumlandığını söyleyebiliriz. Tabircilerin bir kısmı, rüyada kan görmeyi, erken bir müjdeli habere yorarlar, Diğer kısım ise hayra vesile olunacağına işaret eder. Kan aldırmanın her iki durumu da iç huzura ve mutluluğa işaret eder. Rüyada kan aldırmayı reddettiğini gören kimsenin, güzel bir fırsatı kaçıracağına işaret eder. Rüya sahibinin kendi hayatında sürekli düşünüp taşınması gerektiğine yorumlanmıştır.

RÜYADA VÜCUTTA KANAMA OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada vücudunda kan gördüğünü gören kimse, çirkin bir iftiraya maruz kalacaktır. Bu iftiranın yakından gelmeyeceğine, bu yüzden bilinmesinin mümkün olamadığına işaret edilir. Rüyada vücutta kan olduğunu gören kimsenin korkularıyla başa çıkamadığına yorumlanmıştır. Kişinin alimlere görünmesinin maneviyatı için iyi olabileceğine işaret eder.

Rüyada vücudunda kanama olduğunu gören kimsenin Allah'ın yolundan şaşmasına tabir edilir. Kişinin bu dönemlerde sadakasını artırması, bolca dua etmesi ve namazını aksatmaması gerekecektir. Rüyada başkasının vücudunda kan görmek, nafile bir duruma girileceğine işaret edilmiştir. Kişinin insanlara zarar verebileceğine, yaptığı işlere dikkat etmesine yorumlanmıştır.

Rüyada vücutta çok fazla kanama olduğunu görmek, yakın zamanda kötü bir kazanın olabileceğine işaret eder. Rüya sahibinin mutlaka bunun için sadakalarını vermesi gerektiği bildirilir. İslam alimleri rüyada kötü bir tabirle karşılaşıldığında, kişinin bundan sadaka yoluyla kurtulabileceğine işaret ederler.

RÜYADA KAN İÇMEK

Rüyada kan içtiğini görmek, büyüye delalet eder. Rüyasında kan içtiğini gören kimsenin üzerinde büyü olabileceği üzerinde fikirler beyan edilmiştir. Rüyasında kan içtiğini gören kimsenin iflah olmayacağı manasında gelir. Kişi kendisini doğru yolda sanıp alışkanlıklarına devam edebilir. Tez zamanda kafasına bir balyozun (mecazi anlamda) ineceği rivayet edilir.

Rüyasında kan içtiğini gören kişinin akrabalarından kırdığı bir kimse varsa ondan özrü dilemesi gerektiği tabir edilir. Rüyasında zorla kan içtiğini gören kimse, etrafı tarafından günaha itilebilir. Kişinin etrafına bu dönemlerde çok dikkat etmesi gerektiği söylenir. Özellikle arkadaş guruplarından gelebilecek bir tetikleme, kişinin hayat boyu büyük bir hata işlemesine işaret eder.

Bu yüzden rüya sahibinin mutlaka dengeli davranmasına, kendini kontrol edebilmesine tavsiye buyrulmuştur. Alimler kişinin namazının kendisini kurtarabileceğini işaret etmişlerdir. Rüyada kan içen kimsenin, alimlere danışması gerekecektir.

RÜYADA AĞIZDAN KAN GELMESİ

Rüyada ağızdan geldiğini görmek, konuşulmaması gereken bir yede konuşulduğuna işaret eder. Bu konuşmanın kişiye zarar verebileceğine yorulur. Rüyada ağzından kan geldiğini gören kimse için bu düşmana işaret eder. Düşmanlarının ortaya çıkacağına ve kendisine zarar vermeye geleceklerine tabir edilmiştir. Rüyada ağzında kan olduğunu gören kişinin dikkat etmesi onun faydasınadır. Eğer bir düşmanı yoksa çalıştığı bir yerde kendisini kıskanan bir kişinin olabileceği yorumlanmıştır.

Rüyada azıdan gelen kanın hiç durmaması, çok zor bir hastalığın yakınlardan birine geleceğine yorumlanmıştır. Rüyada ağızdan ara sıra kan geldiğini görmek felaketin zaman tanımayacağına yorulur. Rüyada görülen kanlı ağız, hayra alamet edilmemiştir. Genellikler zorbalığa, düşmana, kine, hastalığa ve nefrete işaret edilmiştir.

Rüyada ağızda kan geldiğini gören kimse, etrafındaki kişilerle tartışacağına işaret eder. Rüya sahibinin etrafındaki insanlara daha fazla dikkat etmesi gerektiğine yorumlanmıştır. Rüyada dişlerinin kanadığını görmek ise halis bir işte başarısızlık demektir.

RÜYADA BURUNDAN KAN GELMESİ

Rüyada burundan kan gelmesi, zenginliğin sona ereceğine, fakirliğin dertli geçeceğine işaret eder. Rüyasında burnundan kan geldiğini gören kimse, çocuklarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Hamileyse, çocuğu düşürebilir. Burundan kan geldiğini gören kişinin hayatından gözlerini dört açması gerektiği söylenir. Çünkü bu kişinin etrafı haset ve pislikle çevrilmiştir.

Rüyasında burnundan kan aktığını görene büyü yapılmış olabileceğine işaret edilir. Burnundan kan aktığını gören, mutlaka hayırlı işler yapması gerektiği üzerinde durulur. Kişiyi bu kötülüklerden kurtarabilecek olan şeyin, yapacağı hayırlar olacağı şeklinde yorumlar yapılır.

Rüyasında burnu kanadığını gören kimsenin, kafasında soru işaretleri varsa bunu çözmesi gerektiği bildirilir. Aksi halde bu şahsın Allah'ı inkar edebilme yoluna gideceği söylenir. Aslında rüyada burun kısmından gelen kan, haram bir işe girildiği manasına da geliyor. Hatalı bir işe kalkışılmış olunabileceği üzerinde durulabilir.

RÜYADA KAN TÜKÜRMEK

Rüyada kan tükürmek, büyük bir yanılgıya düşüldüğüne yorumlanır. Rüya sahibinin boş yere birini suçladığına ve bunun cezasını çekeceğine tabir edilir. Kan kustuğunu gören kimse, kendi hayatında bir kişiye kötü ithamlarda bulunmuştur. Etrafında gariban bir kişiyi ezmiştir. Bu yüzden rüya tabiri yapan kimseler, rüyada kan kusmayı, faziletli bir duruma yorarlar.

Kişinin derhal, kırdığı insanı bulması ve ondan özür dilemesi gerektiği söylenir. Rüyada kan tükürmek, mertebenin kaybedilmesi demektir. Rüyayı gören şahıs, bir iş yerindeki unvanını kaybedebilir. Müdürse, normal birine döner, vali ise kovulur, kaymakam olur. Büyük bir iş yapıyorsa ondan zarar eder. Küçük işlere başlamak zorunda kalır.

Kısaca rüyada kan görmek mal kaybedileceğine hikmet edilmiştir. Rüyada kan kusup bayıldığını gören kimsenin dertlerini hiç bitmeyeceği anlamı çıkar. Kan kustuğunu görüp öldüğünü gören kimsenin terk edileceği üzerinde yorumlar yapılmıştır. Kişinin yakınları tarafından terk edilebileceği alimler tarafından yorumlanmıştır. Rüyasında kan tükürüp, sonrasında iyileştiğini görmek, hatalı işlerde geri dönüleceğine rivayet edilmiştir.

RÜYADA YARADAN KAN AKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada yaradan kan geldiğini görme, kötü işlere işaret eder. Genellikle aile içerisinde huzursuzlukların yaşanacağına, birinin başka birini kıracağına rivayet edilir. Rüyada yaradan kan aktığını ve durmadığını görmek, sefil bir duruma işaret eder. Rüyayı gören kişinin maldan yoksun bir hayat süreceğine işaret eder.

Rüyada başkasının yarasından kan aktığını gören kimseniz, kalp kırabileceğine tabir edilir. Kişinin, rüyasında yaradan kan aktığını görmesi, genel olarak şer olarak tabir edilmiştir. Rüya sahibinin kötü günler göreceğine, kötü günlerinin bitmeyeceğine fazilet edilir. Yara ve kanı birlikte gören insanların işlerinin hep ters gideceğine işaret edilir. Rüya sahibinin işi, gücü ters gitse bile bunun bir dönem olmayacağını, devamlı olacağı tabir edilir.

Rüya sahibinin güzel işlerden mahrum kalacağı söylenir. Rüyada yaradan akan kan, uzun süreli olursa, kişi çalışıp çabaladığı halde bir şey elde edemeyecektir. Örneğin; bir dükkanı varsa ondan gelir elde edemeyecek. Mallarını artırmak için sürekli çabalıyorsa bunda başarılı olamayacaktır. Rüya sahibinin manevi bir boşluğunun olduğunu bu yüzden başarısız olduğuna hikmet edilmiştir.

RÜYADA YERDE KAN GÖRÜLMESİ

Rüyada yerde kan görülmesi çok tehlikeli bir olaya işaret edilir. Rüyada görülen kan, silaha, kadınlı belaya ve malın mülkün suyunu tamamen çekmesine işaret eder. Ancak bu durumların tümünün en şiddetlisinin yaşanacağına rivayetler vardır. Kişi silahlarla tehlikeler içerisinde kalabilir. Kendisine düşmanlar çıkarabilir. Düşmanları silahlı olabilir ve kendisi öldürmeye kast edebilirler.

Rüya sahibi erkekse sevdiği veya namusu bildiği bir kadın için belaya girebilir. Karısı haricinde kişinin kadınlardan uzak durması gerektiğine işaret edilmiştir. Rüyada yerde kanın görülmesi, mal ve mülkün bittiğine veya bitmek üzere olduğun hikmet edilmiştir. Rivayetlere göre rüyasında yerde ayak izleriyle kan gören kimse, bir cinayete tanıklık edecektir.

Kişinin bu cinayetle ilgili korkmamasına ama dikkati elden bırakmaması uyarısı yapılmıştır. Alim hocalar, yerde kan görmeyi, her zaman şerre yormazlar. Kimi zaman rüyada kanın yerde olması, hazineye ve fikir sahibi olmaya rivayet edilir. Kişinin kısa sürede zengin olmasına veya ilim sahibi olacağına işaret edilmiştir.

RÜYADA BAŞKA BİRİNE KAN VERMEK (KAN BAĞIŞLAMAK)

Rüyada başkasına kan verdiğini görmek, fazileti çok derin ve güzel olan bir iş yapılacağına hikmet edilmiştir. Rüya sahibinin yaptığı işin çok lezzetli olduğunu fark etmesine işaret ettiği söylenir. Rüyada kan bağışladığını gören kimse, mutlu bir yuva kuracağına işaret edilmiştir. Rüyada başkasına kan veren kimsenin elinden gelen yardımı yaptığın rivayet edilir.

Rüya sahibinin vicdan sahibi olduğunu, istese bile kötülükler yapamayacağına hikmetler edilmiştir. Rüyada başkasına kar verdiğini görüp onun hayatını kurtarmak, lazım olunduğu anda, kişinin çok faydalı olacak işler yapacağına rivayet edilir. Rüyada başka birine kan verip, hasta olmak, cimriliğe tevafuk edilir.

Rüyayı gören kimsenin paylaşırken çok düşündüğüne, oldukça cimri olduğuna hikmet edilir. Rüyada birine kan verip, onun öldüğünü görmek, geç kalmaktır. Herhangi bir şeye mutlaka geç kalınacağı ve çok uzun süreli pişmanlıkların duyulacağı tabir edilmiştir.

RÜYADA TANINMAYAN BİRİNDEN KAN ALMAK

Rüyada hiç tanımadığı birisinde kan aldığını görmek, samimi dostluklara işaret eder. Tanışılacak bu kişinin uzak bir yerden geleceği ve çok mükemmel ilişki kurulacağına hikmet edilir. Rüyada tanınmayan birinden kan almak, yardıma muhtaç olunabileceğine yorumlanmıştır. Kişinin etrafındakileri mutlaka kontrol etmesine delalet eder.

Etrafta maddi manevi zorluk çekebilen insanları olabileceğine hikmet edilir. Rüyada birinden kan alıp iyileştiğini gören kimse, paranın huzur getirmeyeceği bir yola girecektir. Girdiği yolda çok temiz kalpli bir insanla tanışacaktır. O insan rüya sahibine öğretecekleri ile yol gösterecektir. Rüyayı gören kişinin etrafına bakması gerektiği üzerinde durulur. Rüya gören kimsenin etrafından değil de uzaklardan mutluluk göreceğine işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören şahsın, etrafını pek sevmediğini belirtir.