Rüyada et yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmek nasıl yorumlanır?

Rüyalarda görülen etlerin hepsi görüldü yer görülen etin cinsi, türü, etin ne şekilde olduğuyla ilgili ne anlama geldiği farklılıklar göstermektedir. Bazen ölüm, bazen hastalık, bazen çok para, bazen de büyük bir fırsatın habercisidir. Rüyada et görmek, rüyada çig et görmek, pişmiş et görmek, et yemek, kırmızı et görmek gibi rüyaların çok farklı anlamları vardır.

Rüyada et görmek genel hatlarıyla bakıldığında iyiye yorumlanmaz fakat rüyada görülen etin ne şekilde olduğu rüya sahibini farklı şekilde etkilemektedir.



RÜYADA ET GÖRMEK;

Rüyada et yemek, iyiye yorulmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Bir kasapta asılı duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur. İnsan eti dedikodu olacağını bildirir. Rüyasında bir kasaptan et alan kimsenin sağlığı bozulacak demektir. Koyun eti sağlığın bozulacağını ve kötü olayların habercisidir. Kuş eti yemek isteklerin olacağına işaret eder. Kokmuş et çok kötü sayılır. Et yemekleri yemek kazancın helal olmadığının işaretidir.

Rüyada et yemek; pek de hayırlı sayılmaz. İnsan eti yemek çok fena bir dedikodu, koyun eti hastalığı veya felaketi, kuş eti yiyenin ise muradının olacağına işarettir.

GENEL YORUM;

RÜYADA ET YEMEK:

Rüyada et yediğini görmek de aynı diğer rüyalar kadar farklı yorumlara sahiptir. Ancak şöyle bir detay vardır ki rüyada yenen etin çiğ veya pişmiş olması bu yorumun değişmesinde etki sahibidir. Rüyada pişmiş etin yenmesi iyi haber ve kısmet olarak yorumlanırken, çiğ et kişinin yaşayacağı olumsuzlukların önceden habercisidir.

Rüyada çiğ et yemek:

Haram mala işaret ettiği çoğu tabirci tarafından ifade edilmektedir. Günahlardan uzak durmak gerektiği şeklinde bir uyarı olarak da rüya sahibine aktarılmaktadır. Hatta rüyada çiğ et yemek başka bir kaynağa göre ise kişide rastlanacak olan ani ve ciddi sağlık sorunları anlamına da gelmektedir.