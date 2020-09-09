Rüyada düğün görmenin manası nedir? Rüyada düğün görmek ne anlama gelir?

Rüyada düğün görmek birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Rüyasında başkasının ya da kendisinin düğünün görenler, rüyanın neyi işaret ettiğinin sorguluyor. Rüyada düğün görmek genel olarak güzellikle yorulur.

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMENİN YORUMU NEDİR?

Genel olarak baktığımızda düğün mutluluğu simgeler. Fakat bazen ise iyi olarak yorumlanmaz. Kişi kendi düğün yemeği veriyorsa bunun anlamı güzeldir. Kişi için güzel ve iyi bir başlangıçların olacağına işaret eder. Kişi, yaşantısına yön verecek yeni ve etkili kararlar alabilir. Bu kararlara en çok desteği ailesi verecek ve kişinin hayatında iyi anlamda değişiklikler olacağına işaret eder.

Rüya sahibi, yakın zaman içerisinde neşesini artıracak olaylar ile karşılaşacak, eğer bekarsa kısmeti açılacaktır. Kişi evli ise bu rüya, yakın zamanda bir çocuk haberi alınacağına işaret eder.

RÜYADA DÜĞÜN EVİ GÖRMEK

Bunun anlamı sevgi ve neşe dolu kalabalıklar olacağına, evinize gelecek ve kişiyi mutlu edecek dostluklara işaret edilir. Bu kalabalıklar akraba ya da yakın çevrenizden birileri olabilir. Rüyada düğün görmek bununla da sınırlı kalmayıp kısmetin açılmasını müjdeler. Bekâr olanlar için evliliğe işarettir. Tek düzenden kurtularak hayatında farklılıklar yaşanmasına ve her acısan iyi hissedeceği fırsatlar olacağına delalet eder. Bir başka rivayette ise düğün evi görenin evine yokluk girmek, bolluk ve bereket gelir. İş arayanlara iş, gelecek için planları olanların fırsatlar ayağına geleceğine işaret eder.

RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK

Rüyada düğüne gitmek, sonunda gün yüzü görmeye, mutlu olmaya ve sevinmeye, mutlu edecek haberlerin geleceğine, sıkıntılardan kurtulacağına, rahatlık ve ferahlığın geleceğine delalet eder. Ayrıca kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine, geçim sıkıntısı çekmeyip rahat bir hayat süreceğine işarettir. Özel hayatında aşk için güzel gelişmeler olacağına da işaret eder.