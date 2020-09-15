Rüyada dua etmek ne anlama geliyor? Rüyada dua etmek neye işarettir?

Rüyada dua etmenin manası merak ediliyor. Rüya tabirlerine bakan vatandaş rüyalarının ne anlama geldiğinin öğreniyor. Dün gece rüyasında dua ettiğini gören kimseler, konuyu detaylı araştırıyor. Alimler, rüyada dua etmenin anlamanı genellikle iyiye yormuşlardır.

RÜYADA DUA ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada dua etmek, hidayet, rızık ve büyük adamlar yanında övülmeye, duasının kabul olmasına, işaret eder.

Rüyasında güzel dua ettiğini görmek, yardıma ereceğine ve işlerinde başarılı olacağına işarettir denmiştir.

Rüya esnasında edilen dua, uyanıklıktaki ibadet veya sahibinin kılacağı namaza işârettir. Yine rüyada duâ, muradına nâil olmaya ve çocuğa işâret eder. Rüyada Allah Teâlâ ya duâ ettiğini veya kendisi hakkında dua edildiğini görmek, hayra erişmeye ve kendisine gıpta edilmesine yahut gıpta edilecek bir nîmete kavuşmaya işârettir.

Rüyada dua eden ve kendisine duâ edilen kimse için hayır ve berekete işâret eder. Rüyada namaz sonu duâ etmek, hayırlı şeylerin gerçekleşmesine işârettir. Rüyada dua etmek, duâ ettiğini gören kimsenin, itaatkar olacağına işârettir. Rüyada görülen dua, şiddetli istekle ve feryat ile olursa, o takdirde musibetlere veya fitnelere işârettir.

RÜYADA BAŞKASININ DUA ETTIĞINI GÖRMEK

Rüyada başkasının dua ettiğini görmek, rahat etmeye, hayırlı yaşama işarettir. Kimi alimler, rüyada başkasının dua ettiğini görmenin, kişiye uyarı olabileceğini delalet etmişlerdir. Kişinin kendisini toparlaması gerektiğini, daha çok hayırlı işlerde bulunmasının önem ifade ettiğini belirtir.

RÜYADA AYETEL KÜRSİ OKUMAK

Rüyada Ayetel Kürsi okuduğunu gören kişinin her derdine derman olunur, müjdeli ve güzel haberler alır. Huzura ve rahatlığa kavuşur. İstekleri, arzuları kabul olacaktır. Herkese nasip olmayacak mutluluğu yakalayacaktır.

Rüyada Ayetel Kürsi okumak, aynı zamanda rüyayı gören kişi için güç ve iktidar demektir. Akıl ve sabır yardımı ile güç ve başarı kazanacağı anlamına gelir. Aynı zamanda şeytanın şerrinden korunacaktır.