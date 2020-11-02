Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olmasının yorumu nedir?

Rüyada deprem olduğunu görmenin anlamı zaman zaman gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremi yaşayanlar, rüyasında deprem olduğunu görebiliyor. Rüyasında deprem olduğunu gören vatandaşlar bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Rüya tabirlerine göre, rüyanızda zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmeniz; sizin bir devlet büyüğünden bir felâkete maruz kalacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir yolculuk yapacağınıza işaret eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMENİN YORUMU NEDİR?

Rüyanızda zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmeniz; sizin bir devlet büyüğünden bir felâkete maruz kalacağınıza, bir yoruma göre de sizin bir yolculuk yapacağınıza işaret eder.

Rüyanızda herhangi bir dağın zelzele sonucu yer değiştirdiğini görmeniz; bulunduğunuz bölgeye birtakım felâketlerin geleceğine delalet eder. Bir kimsenin bir zelzele sonucu evinin yıkıldığını ve ev halkı içinden sadece kendisinin kurtulduğunu görmesi; o kimsenin vefatının yakın olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir yerde zelzele olduğunu ve insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bir kısım insanların da yere gömüldüklerini görmesi; o kimsenin bulunduğu yerde iskân eden insanların başlarına zahmet ve sıkıntı verecek bir felâketin geleceğine yorumlanır. Rüyada zelzele olduğu, yerin sallandığı ve evlerin yıkıldığının görülmesi; devlet tarafından bir kısım mallara zam yapılacağına ve insanların bundan oldukça sıkıntıya düşeceklerine işaret eder.

RÜYADA DEPREMDEN KURTULMAK

Rüyada deprem olmasını görmek hayırlı yorumlanmaz. Fakat tam tersi depremden kurtulduğunu görmek hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada depremden kurtuluş; Rüyayı gören kişinin karşılaşacağı sıkıntı ve zorluklardan kendi çabalarıyla kurtulacağına delalet eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU VE HER TARAFIN YIKILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada deprem olduğunu ve her yerin yıkıldığını görmek devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet etmektedir. Deprem gördüyseniz ve o sırada kapalı bir yerde değilseniz, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Deprem ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkının sadece kendisinin kurtulduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına delalet eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU AMA HİÇBİR YERİN YIKILMADIĞINI GÖRMEK

Rüyada deprem olduğunu ve yalnızca sallandığını lakin maddi bir zarar olmadığını görmek rüya sahibi için iyi şeylerin habercisi değildir. Depremden sağ kalmak ve maddi zarar atlatmadan kalmak bazı rüya tabircilerine göre ömrünüzün bittiğine işarettir. Bazı yorumcular ise tam tersi yönde iyi bir tabir yaparlar. İyi kalbiniz ve temiz fıtratınızla herkes tarafından saygı ve sevgiyle karşılanacağınıza ve eğer böyle devam ederseniz yaşadığınız pek çok olumsuzluklardan zarar görmeden kurtulacağınıza da delalet etmektedir.