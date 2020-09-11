Rüyada deprem görmek ne demek? Rüyada deprem olduğunu görmek neye işarettir?

Rüyada deprem görmenin anlamı merak ediliyor. Vatandaşlar, gece rüyalarında gördükleri olayları, nesneleri rüya tabirleri üzerinden ne manaya geldiğini araştırıyor. Rüyada deprem olduğunu görmenin birçok anlamı bulunuyor. Bazı alimlere göre rüyada deprem olduğunu görmek, bulunduğunuz yerden başka bir yere göç etmek ile tabir olunur.

RÜYADA DEPREM GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada deprem görmek veya deprem olduğunu hissetmek, rüya sahibinin yakın zamanda yaşamında değişikliklerin olacağına olarak açıklanır. Rüyada deprem olduğunun görülmesi; bir sıkıntı yaşanacağına işaret ederken bazen rüyada görülen depremin şiddeti doğrultusunda hastalık ve kıtlık olarak da belirtilmiştir.

Rüyada deprem olduğunun görülmesi, âlimler arasında çıkacak olan görüş ayrılığına, çıkacak olan fitneye ve bazı olayların yaşanacağına işaret eder.

Kimi rüya tabircileri depremi hayırlı bir rüyaya olarak yorumlarlar. Rüyada deprem olmasını beklemek veya deprem meydana gelmesi o bölgedeki iş hayatına ve geçimde meydana gelecek olan canlılığa işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin hayatını iyi bir şekilde devam ettireceğine ve iyi atılımlar gerçekleştireceğine, rüya sahibinin para kazanacağına yorumlamışlardır.

Rüyada depremi yaşadığını görmek, rüya sahibinin bir yerden bir başka yere göç edeceğine işaret eder. Rüyada bir dağın sarsıldığını yahut yerinden kopmasının ardından tekrar yerine geldiğinin görülmesi, korku ve şiddete işaret eder. Bunun sebebi depremin büyük afet olmasından kaynaklanır.

Görülen rüyada yerin sarsılması, iş ve geçimde ortaya çıkacak olan canlılığa ve berekete yorumlanır.

RÜYADA DEPREMDEN KAÇIP KURTULMAK

Rüyada depremden kaçıp kurtulmak, rüyayı gören kişinin gerçekleşmesini planladığı her şeyin başarılı olması için tüm çabasını işlere yönelteceğine dalalet eder. Bu çabanın sonunda ise rüya sahibinin bir hayli fazla zorlanıp, yorulacağı anlamını taşır. Rüyada depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin işleri pahasına çıktığı bu zorlu mücadelece kendini ispatlamak için son derece kararlı ve ısrarcı olacağına yorumlanır. Rüyada depremden kaçıp kurtulduğunu gören rüya sahibinin kalabalık arasında kalacağına işaret eder. Toplumsal bir hadisenin içerisinde kalacağına yorumlanır.

RÜYADA DEPREM OLACAĞINI HİSSETMEK

Rüyada deprem olacağını hissetmek, rüyayı gören kişinin hissettiklerinin gerçekleşmemesi için dua edeceğine, rüya sahibinin duygularının kendisini esir almasına, kendisinde olan bir eksikliğe ve rüya sahibinin huzurunun kaçmasına, bunun sonucu olarak da rüyayı gören kişinin heveslerinden vazgeçmesi gerektiği anlamını taşır.

Yeni zaman rüya yorumcularına göre ise; çaba göstererek beklemiş olduğu maharete, güçlüklere göğüs germek suretiyle elde etmiş olduğu toplu nakde işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin yaşadığı zorlukların sonrasında özlemini duyduğu büyük güce ve karşısına çıkan zorluklarla mücadele vererek kavuştuğu onura işaret eder.