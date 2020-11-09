Rüyada beyaz renk görmek ne anlam ifade etmektedir? Rüyada beyaz rengi görmenin anlamı nedir?

Rüyasında beyaz görmek, farklı anlamlar içermek ile beraber islam alimleri tarafından beyaz renk görmek hayra, güzelliğe, saflık ve temiz bir kalbe işaret etiği söylenir. Rüyasında beyaz renk görenlerin iyi bir ahlaka sahip olmasına, insanlar tarafından iyi bir isimle anılmasına delalet ettiği belirtilir.



Rüyada beyaz renk görmek, kişinin yaşamında huzur ve sukunetin üstün olmasına, dertten, tasadan uzak bir yaşam sürmeye tabir edilir. Gören kişilerin beklentilerinin gerçekleşmesine, iş ve özel yaşamında birlik ve dirlik içersinde olacağına rivayet edilmiştir. Rüyada beyaz görmek, beyaz kağıt verilen söze, yapılan hayırlı amellere ve salih bir mümin olmaya yorulur. Aynı zamanda bu rüya kişinin beklentilerinin gerçekleşeceğine yorumlanmıştır.

Rüyada beyaz renk görmek, iyidir. Beyaz renk genellik­le hayra ve mutluluğa işarettir.

Rüyasında beyaz bir yatak görmek, rüyayı gören kişi, bekar ise, evleneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında yüzünün normal halinden daha çok beyazmış olduğunu görmek, pek iyiye yorumlanmaz. Bu raya, rüya sahibi kişinin hastalanacağına işarettir.

Rüyasında yanağının beyaz olduğunu görmek, rüya sahibi­nin, itibar sahibi ve saygın bir kişi olduğuna işaret eder.Rüyada görülen beyaz renk, umumiyetle iyiye, hayra, saâdete ve mutluluğa işâret eder.

Beyaz renk genellikle mutluluga isarettir. Rüyasinda beyaz bir yatak görmek, evlenecegine, kar üzerinde yürüdügünü görmek, hasta ise iyilesecegine, karin üzerine uzanip yattigini görmek bütün endise ve sikintilardan kurtulacagina delalet eder. Bir baska rivayete görede: Beyaz renk umumiyetle saadete isaret eder. Normalin disindaki beyazlikta hayir yoktur.

Rüyada yanağının bembeyez olduğunu görmek, izzet ve ikram ile tabir olunur.

Yüzünün eski halinden daha ziyade beyaz olduğunu görmek de hastalık işaretidir.

Rüyada üzerine yazı yazılan beyaz bir sahife görmek, yemine delâlet eder.

Bekâr birinin beyaz yatak görmesi, evleneceğine; hasta adamın kar üzerinde yürüdüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulac ağına; kar üstünde yattığını görmek de gam ve gussadan kurtulmaya delâlet eder.