Rüyada ağlamak ne anlama geliyor? Rüyada ağladığını görmenin yorumu...

Rüyada ağladığını görmenin yorumu birçok kişi tarafından öğrenilmek isteniyor. Çarpıcı ve etkileyici rüyalardan biri olan rüyada ağladığını görmek farklı olarak yorumlanmaktadır. Alimler genel tabiriyle rüyada ağladığını görmenin yorumunu gülmek olarak açıklamaktadır.

RÜYADA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Kişi rüyasında ağlayıp gözlerinden yaş akmıyorsa hayal kırıklığına yorulur. Fakat rüyada ağlamak çeşitli şekillerde yorumlanmıştır.

"Rüyada Ağlamak" bulunmaz sermayedir. Sevinç, feraha, helal mal, paraya yorumlanır. Rüyada ağladığını gören kimse Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmaya tabirdir.

Duruma göre sevinç ya da kedere işarettir. Rüyada sessizce ağlamak keder, üzüntülerin bitmesine, rüyada ağlarken gözlerden yaş akması murada ermeğe, sakin sakin ağladığını gören, gamdan kurtulmaya işarettir.

RÜYADA YÜKSEK SESLE AĞLAMAK

Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek uyandığında da ağlayacağına tabirdir. Rüyada sessiz ağladığını gören kişi berekete yorumlanır.

Rüyada yüksek sesle, üstünü başını yırtarak ağlamak, Rüya sahibinin uyanıkken, ağlamasına, Sessizce ağlamak yağmur, berekete, rahmete, Allah korkusuna, sevinç, sürura işarettir. Rüyasında ağladığını gören kimse çok sevinir. Ağlamak ruhun saflığına işarettir.

Rüyada Ağlamak sevince, rüyada gözyaşı yanağı yakıyorsa sevineceğinize, üşütüyorsa üzüleceğinize, Rüyada bağırmadan ağlamak dert, gam, kederden kurtulmak demektir.

BAĞIRARAK AĞLAMAK

Rüyada Bağırarak ağladığını görmek, o yer halkı için musibet geleceğine yorumlanır. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını görmek, muradına ermektir.

Rüyada Ağladığını fakat gözlerinden yaş akmadığını görenin, beklediği, ümit ettiği şey eline geçmez. Ağladığını gözünden yaş yerine kan aktığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna, günahlarından tövbe etmesi gerekir.

SESSİZ AĞLAMAK

Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala tarafından rahmetin inmesine , muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. İmam-ı Nablusî şöyle der: "Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan, Kur'an dinlemekten veya işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ise, Rüyayı gören kimsenin üzüntülerinin yerini sevincin almasına işaret eder.

RÜYADA AĞLAYARAK UYANMAK

Rüyada ağlayarak uyanan kimse genelde tez zamanda sevinecek, mutluluğa ulaşacaktır. Yani çok sevineceği bir haber alır ve uzun süredir istediği bir dileğine kavuşur.