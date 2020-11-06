Rüyada ağladığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada ağlamak hayırlı mıdır?

Rüyada ağlamak sıkça görülen bir rüya olarak insan üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Rüyada birine sarılıp ağlamak, rüyada başkası için ağladığını görmek, gözyaşı döktüğünü görmek gibi birçok durum olabilir. Ağlamak, insani bir olgudur. Yaşamda üzücü olaylar karşısında ağlamak, herkesin yaşadığı bir durumdur. Kimi zaman da insanlar sevinç gözyaşları döker. Rüyalarda ağlamak ise, bu iki durumdan hareketle hem olumlu hem de olumsuz şekilde yorumlanır. Rüyayı net olarak yorumlamak için bazı detayların hatırlanması önemlidir.

RÜYADA AĞLAMAK NEDİR?

Rüyada görülen ağlama eylemi genel olarak arınmaya, sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, sevinçli bir haber alacağına işaret eder. Bu rüya helal kazanca, borçlardan kurtulmaya delalettir. Kişiyi o güne kadar üzen bazı olayların artık son bulduğu anlaşılmalıdır.

Rüyada ağlamak, psikolojik yorum olarak kişinin bilinçaltındaki bazı sıkıntıları göstermektedir. Bu rüya, kişiyi günlük yaşamda yoran sıkıntıların bir birikimidir. Kişi rüyasında ağlayarak, bu baskıdan kurtulamaya çalışmaktadır.

RÜYADA AĞLAMA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ağlama eyleminin gerçekleşmesi, gelecek günlerdeki mutluluğu temsil eder. Kişinin çektiği sıkıntılar sonunda refaha ereceği anlaşılır. Bu rüya İslami yorum olarak da hayırlı şekilde açıklanır. Bir kişi rüyasında günahları için ağlamışsa, rüya onun günahlarının affedildiğini temsil eder. Bu rüya hatalardan dönmeye, yapılan yanlışları telafi etmeye işaret eder. Kişinin o zamana kadar olan yaşamında sürekli tekrarladığı hatalarından ders çıkaracağını gösterir.

Rüyada ağlamak sırasında dökülen gözyaşları, elde edilecek helal rızkı temsil eder. Bu kimse kendi çabaları sonucunda helal bir kazanca kavuşur. Bu kazanç kendisi ve ailesini rahata erdirir.

RÜYADA AĞLAMAK NEYE İŞARETTİR?

Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, farklı yorumlarla açıklanmaktadır. Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı dikkatli olunması gereken bir dönem olarak açıklar. Bu rüyanın sahibi, hata yapmaktan çekinmelidir. Özellikle çevresinde kendisine dost görünen kimselere karşı temkinli olmalıdır. Bu rüya, yakınlardan gelecek kötülüklere işaret edebilir. Rüya sahibinin kendisine yakın kimselerle ortaklık kurmaktan çekinmesi tavsiye edilir. Yeni iş fikirleri varsa, bunların bir süre ertelenmesi, rüya yorumcularının önerisidir.

Rüyada sebepsiz yere ağlamak, gelecek iyi haberlere delalet edilir. Rüya sahibi tez vakitte kendisini huzura erdirecek haberler alır. Sıkıntılı bir dönemde ise, bu dönem son bulur. Eğer rüyadaki ağlama eyleminin bir sebebi varsa, rüya bu sebebe göre yorumlanır. Rüyada ölen birisi için ağlanıyorsa bu, uzun ömre işarettir. Hastalık için ağlanıyorsa rüya, sağlığa yorumlanır.

RÜYADA AĞLADIĞINI GÖRMEK

Birçok rüya tabiri, rüyada ağladığını gören kimselere müjdeli haberler telkin eder. Bu rüyanın sahibi bekar ise, mutlu bir yuva kurması ihtimaldir. Eğer evli ise, bu kimseye bir çocuk müjdelenir. Kişi zaten evli ve çocuk sahibi ise, rüyada ağlamak bu kişiye hanesinde huzur ve mutluluk getirir.

Sıklıkla sorulan rüyada ağlamak iyi mi kötü mü sorusuna her iki şekilde de yanıt verilebilir. Eğer kişi karanlık ve kuytu bir ortada ağlamakta ise, bu rüya kişinin sıkıntılarını göstermektedir. Kasvetli bir ortamda, sevilmeyen kişilerin yanında ağlamak kişinin kendi eylemlerine işaret eder. Bu kişi kendi yapacağı eylemler yüzünden zarar görebilir. Rüyasında gördüğü sevilmeyen, dost olmayan kişiler onun zarar görmesine neden olur.

Bir kimse rüyasında aydınlık bir ortamda, huzur veren bir mekanda ağlamışsa, bu rüya hayra yorulur. Bu kişiye yakın zamanda gelecek bolluk bereket ve rızk müjdelenir.

RÜYADA HIÇKIRA HIÇKIRA (ÇOK FAZLA) AĞLAMAK

Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak, tez vakitte yaşanacak hayırlı gelişmeleri göstermektedir. Rüyada dökülen gözyaşları, kişinin içindeki sıkıntılardır. Bu rüya sıkıntılarını bir anda atıp, ferahlamaya işaret bir rüyadır.

Bazı rüya yorumcuları, bu tür bir rüyadaki gözyaşlarını parayla açıklar. Fazla miktarda dökülen gözyaşı, temiz kazançları temsil eder. Bu kazançlar kişinin alın teriyle elde edilen kazançlardır. Bu kimse, kısa bir sürede yeni rızk kapılarına kavuşur. Maddi tüm sıkıntılarını geride bırakır. Yaşamının sonuna dek bir daha sıkıntı yüzü görmeden yaşamını idare eder.

RÜYADA KENDİNİ BİRAZ ÜZÜNTÜLÜ GÖRMEK

Rüyalarda görülen sıkıntı ve üzüntü genellikle tersine açıklanır. Bu yorumlara göre bir kimsenin rüyasında kendisini üzüntülü görmesi de aslında ferahlığı temsil eder. Görülen rüya, yaşanacak iyi gelişmelere, üzüntünün yok olmasına ve umuda işarettir. Rüya sahibinin hayattaki iyi beklentilerinin gerçek olacağı tabir edilir.

Rüyasında bir kimsenin düşünceli şekilde üzüntülü olması, yaşamını sorgulamasına delalettir. Bu kimsenin kendi yaşamını ölçüp tartması gerekmektedir. Hatalardan ders çıkarmak, daha dikkatli ve temkinli olmak şeklinde de yorumlanır.

Rüyada görülen üzüntü hali, sevinç ve neşe getirir. Bu rüya kısa zamanda aşılacak sorunlara delalettir. Uzaklardan gelecek olan bir yakına, bu kimseden görülecek iyiliklere de işaret edilir. Uzaktan gelen kimsenin getireceği sevinç haberleri, kişinin sıkıntıların kurtulmasına yardım eder.

RÜYADA BAŞKASI İÇİN AĞLADIĞINI GÖRMEK

Rüyada bir başkası için ağlamak, rüya sahibinin merhamet sahibi olduğunu gösterir. Rüyada başkası için ağlamak ne demektir sorusu, birçok farklı yorumu içerir. Bu yorumlara göre rüya sahibi, çevresindekilere yardım etmeyi seven biridir.

Bu rüya iyi niyeti, hayırseverliği temsil eder. Rüyada kendisi için ağlanan kişi, gerçek hayatta hastaysa, bu hastalık iyileşir. Gerçekte bu kimsenin sıkıntıları varsa, bu sıkıntılar yakın zamanda yok olur. Rüya sahibi, kendisi için ağladığı kişiyle birlikte mutlu bir yaşama kavuşur.

Rüyada bir başkası için ağlamak, kişinin başına konacak talih kuşunu simgeler. Bu durum kimi zaman devlet kapısındaki işlerin kolayca halledilmesiyle de açıklanır. Rüya sahibi devlet görevlerinde çalışabilir. Görevlerini layıkıyla yerine getiren, başarılı bir kimse haline gelir. Rüya sahibi, devlet görevlerinde çalışmak üzere uzak mekanlara yolculuk edebilir.

Rüyada bir başkası için içtenlikle ağlamak, kişinin kendi yaşamının düzen bulacağına yorumlanır. Yapılan çalışmaların karşılıksız kalmayacağı bu rüyanın yorumudur. Rüya faydalı şeyler öğrenmeyi temsil eder. Öğrenilen bilgiler, kişinin yeni bir hayata başlamasına sebep olacaktır.

ÖLMÜŞ BİRİNİN RÜYADA AĞLAYARAK GÖRÜLMESİ

Rüyada ölen birilerinin ağlaması, çeşitli şekillerde tabir edilir. Bazı yorumlara göre bu rüya ölen kişinin yakınlarından dua istediği anlamındadır. Ölen kişi için hayır yapılması ve dua edilmesi tavsiye edilir. Bu rüya başka yorumlara göre ölen kişinin ahiretteki durumunu gösterir. Dökülen gözyaşları, ahiretteki kişinin günahlarından kurtulmasına delalettir. Ölmüş olan kişinin günahlarının affedilmesi, cennetle müjdelenmesi, rüyanın yorumlarıdır.

Rüyada ölmüş birinin ağlaması, kimi yorumculara göre gerçek hayatta sevilen birilerini getirir. Uzun süredir görülmeyen kimselerle görüşmek mümkün olabilir. Veya rüya sahibinin ailesinde bir bebek doğumu gerçekleşebilir.

RÜYADA BAĞIRARAK (SESLİ) AĞLAMAK

Rüyada bağırarak ağlamak, çoğu yorumlarda arınmayı temsil eder. Kişinin bağırışı, içindeki sıkıntıların bir açığa vuruluş şeklidir. Rüyada bunların dışarı atılması, kişinin üzerindeki yükleri işaret eder. Bu kimse gerçek yaşamında uzun zamandır birçok sıkıntıyla mücadele etmektedir. Rüya bu sıkıntıların artık son bulduğunu göstermektedir.

Rüyada bir kimsenin sesli ağlaması, bazı yorumlara göre onun hatalarını göstermektedir. Bu kimse yaşamda birçok hata yapmıştır. Rüya, sahibi için bir dikkat uyarısıdır. Hatalardan dönmek gerektiği, günahlara tövbe etmenin önemi, rüyanın yorumudur. Bu rüya kimi zaman da, kişinin iyi niyetiyle yaptığı yanlışları göstermektedir. Çevresindeki kişilere iyi niyeti ile yenilmeyi işaret etmektedir. Bu kimsenin çevresindeki insanlar, kişinin iyi niyetini suistimal etmektedir.

RÜYADA BİRİNE SARILIP AĞLAMAK

Rüyada ağlarken birine sarılmak, çevreden görülecek yardımları temsil etmektedir. Rüya sahibi, çevresinde sevilen, sayılan biridir. Bu kimsenin çevresindeki kişiler ona iyi ve kötü günde yardımcı olmaktadır. Yaşanacak zorluklarda, bu kişi çevresinden hep yardım görecektir.

Bu rüya psikolojik yorum olarak kişinin sevilme ihtiyacına işaret etmektedir. Kişinin duyduğu özlemler, sevgiye karşı duyduğu arayış, rüyasında bu şekilde görülmüştür. Bazı yorumcular bu rüyayı, rüyada sarılınan kişiye göre açıklar. Eğer kişi rüyasında sevdiği birine sarılıp ağlamışsa, bu iyiye işarettir. Kişinin rüyasında sarıldığı kimse ona maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

Rüyada sarılınan kişi eğer gerçek hayatta düşmansa bu, o kimsenin tavrındaki değişiklikleri temsil eder. Gerçek yaşamda o güne kadar kötülükleri olan bir kimseye sarılmak, o kişinin hatalarından döneceğini gösterir. Düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, kırgınlıkların unutulması rüyanın yorumudur.

Rüyada birine sarılarak ağlamak, bir kimseden alınacak gücü işaret eder. Eğer kişinin yaşamında olumsuzluklar varsa, bu olumsuzluklar bir yardımla düzelir. Yapılacak yeni anlaşmalar, iş ortaklıkları bu rüyanın tabirleri arasında yer almaktadır.

RÜYADA GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada dökülen gözyaşları genel olarak hayırlara işaret eder. Kimi yorumcular gözyaşını maddi zenginlik ile açıklar. Rüyada gözyaşı görmek neye çıkar sorusu, birçok farklı yorumu içermektedir. Buna göre gözyaşları, maddi kazançtır. Kişi temiz, bol ve bereketli kazançlara sahip olur. Maddi anlamdaki hedeflerine kısa sürede ulaşır. Bu rüya beklenmedik bir yerden gelecek olan yüklü miktardaki paraya da işarettir. Rüya sahibi miras alabilir. Veya şans oyunlarından para kazanabilir.

Bazı rüya tabircileri bu rüyayı manevi kazanca yorarlar. Manevi kazanç, kişisel anlamda yaşanan gelişmedir. Rüya sahibi içsel yolculuğunda gelişme kaydeder. Dünyayı ve yaşamı algılama şeklinde önemli değişimler olur. Bu kimse, bireysel hırslarından arınır.

Rüyanın İslami yorumu ise, rüya sahibinin Allah katında önemli mertebelere ulaşacağıdır. Bu kişi günahlarından döner. Tövbeleri kabul edilir. Dünya ve ahirette her istediği kendisinin olur.

Rüyada görülen gözyaşları bazen de kişinin yaşam yolculuğunda artık mutluluk zamanının geldiğini ifade eder. Herkes yaşamda bir sınava tabi tutulur. Ve çeşitli sıkıntılarla bu sınavı tamamlar. Bu rüyayı gören kimseler, manevi sınavlarını başarıyla tamamlamıştır. Bundan böyle hiçbir sıkıntı yüzü görmeden yaşamlarına devam ederler. Bu rüya uzun ömre, sevinçli bir döneme delalettir.

RÜYADA SEVİNÇTEN (MUTLULUKTAN) AĞLAMAK

Bir kimsenin rüyasında sevinç gözyaşı dökmesi, gerçek hayatta da sevinçle yorumlanır. Rüya sahibi büyük müjdelerle karşılaşır. Yaşamdaki tüm umutları gerçekleşir. Hastalığı varsa, şifa bulur. Borcu varsa bu borçlarını öder ve feraha erer. Bu rüya tüm sıkıntıların çözüm bulduğunu gösterir. Rüya sahibi evlenmeye niyetli ise, kısa sürede bu niyeti gerçek olur. Evlenmek için hayırlı bir kısmet arayanlar, bu kısmete kavuşur. Rüya, kadınlar için zengin ve ahlaklı bir insanla evlilik yapmak anlamındadır. Erkekler için ise, iffet sahibi genç bir kadına delalettir.

Bir kimsenin rüyasında sevinç gözyaşları dökmesi, bazı tabirlerde doğacak çocuklara delalettir. Eğer kişi sevinçli bir olay karşısında sessiz bir şekilde ağlamışsa bu, kız çocuğunu temsil eder. Eğer hıçkıra hıçkıra yüksek sesle ağlanıyorsa, bu rüya erkek çocuğuna işarettir.

RÜYADA ANNENİN AĞLAMASI

Rüyada bir annenin ağlaması, rüyanın görüldüğü durumuna göre yorumlanır. Rüya sahibi gerçek dünyada da anne ise, bu rüya onun evlatlarına karşı duyduğu endişeyi temsil eder. Kimi zaman da bu rüya, evlatlara karşı olan beklentileri göstermektedir. Bu anne evlatları için çabalayan bir kimsedir. Ve çabalarının nihayetinde karşılık bulacağı kendisine müjdelenir.

Rüyasında evlatları için ağlayan bir anne, hayırlı evlatlara sahip demektir. Bu kadının evlatları iyi makam ve mevkilere gelir. Yaşlılığında hep kendisinin yanında olur. Onu koruyup kollar ve evlatlık görevlerini yerine getirirler.

Gerçek hayatta anne olmayan bir kadının rüyasında ağlayan bir anne görmesi, evlat sahibi olmakla açıklanır. Bu kadın, uzun süredir evlat sahibi olmayı istiyor olabilir. Çok istediği halde bu isteğine kavuşamamış biri olabilir. Rüya, bu durumdaki kimselerin isteklerine ulaşacağına delalet eder.

Gerçek hayatta hamile olan bir kadının, rüyasında ağladığını görmesi de hayırla tabir edilir. Rüya, doğumun hızlı ve kolay olacağına yorulur. Bu rüya sağlıklı bir doğum gerçekleştirmenin işaretidir. Hamile kadın, hayırlı bir evlat dünyaya getirir. Bu evlat, gelecekte iyi makam ve mevkilere gelir.

Oğlu askerde olan bir kadının rüyasında ağladığını görmesi, evladın vatani görevini başarıyla tamamladığına işarettir. Bu kadının oğlu, sağ salim vaziyette askerden döner. Rüya endişelerin yersiz olduğuna, korkuların boş olduğuna delalettir.

RÜYADA BEBEK AĞLAMASI

Rüyada bebek ağlaması ne anlama gelir sorusunun oldukça hayırlı cevapları bulunmaktadır. Rüyada ağlayan bebek, rüya sahibine neşe ve sevinçler getirir. Yeni doğan bir bebek ağlaması, gerçek dünyada yeni bir yaşamın başlangıcı demektir. Bu anlam, rüyalar için de geçerlidir. Görülen rüya, rüya sahibinin yepyeni bir hayata başladığını temsil etmektedir. Rüya sahibi eski yaşamındaki tüm olumsuzluklardan uzak bir yaşama başlar. Tüm istedikleri gerçek olur.

Rüyada bebek ağlaması görmek, bazı rüya tabirlerinde ilim ve irfan sahibi olmakla açıklanmaktadır. Rüya sahibi eğer eğitim almak istiyorsa, bu eğitimi alır. Öğrendiği bilgileri insanlığın yolunda kullanır. Faydalı ilim öğrenmek, insanlara yardım etmek, öğrenilenlerle kendini geliştirmek, rüyanın açıklamasıdır.

Rüyasında bebek ağlaması duyan bir kişi gerçek hayatta hamileyse, bu doğumla müjdelenir. Doğumun vaktinin yaklaştığı, bu rüyanın yorumudur. Hamile olan kadın doğumunu kolaylıkla ve sağlıkla yapar. Sağlıklı bir evladın sahibi olur.

Bir kimsenin rüyasında erkek bebek ağlaması duyması, güçle açıklanır. Rüya sahibi büyük bir güce kavuşur. Söz konusu güç, maddi anlamda olabilir. Ancak manevi bir güçten de bahsetmek mümkündür.

Rüyada kız bebek ağlaması ise, tez gelecek haberle yorumlanmaktadır. Bir kimse rüyasında yeni doğan bir kız bebeğin ağladığını görürse, beklediği iyi haberler tez zamanda gelir. Bu haberler rüya sahibinin sonraki yaşamında olumlu etkiler sunar.

RÜYADA ÖLMÜŞ ANNENİN AĞLADIĞINI GÖRMEK

Kaybedilen yakınlar, zaman zaman rüyalarda görünebilir. Bu rüya psikolojik yorum olarak ölen kişilere karşı duyulan özlemi işaret eder. Ancak İslami yorum bu rüyaların, ölen kişilerle iletişim kurmasını telkin eder. İslami yorumlara göre ölen kişiler, dünyada bıraktıkları yakınlarının durumundan haberdardır. Ve rüyada ölen annenin ağlaması, bu düşünceyle açıklanır. Rüyadaki ölmüş anne, evladının durumuna üzülmektedir. Bu rüya, manevi bir gücü de temsil eder. Alınan manevi bir güç sayesinde sıkıntılardan kurtulmak, rüyanın yorumudur.

Rüyada ölmüş annenin ağladığını görmek, küskünlüklerin giderileceği anlamındadır. Eğer akrabalar ile yaşanan huzursuzluklar varsa, bunlar tez vakitte son bulacaktır. Bu rüya her iki tarafın da hatalarını kabul edeceğini gösterir. Karşılıklı olarak af dilemeye, barışmaya delalet bir rüyadır.

Rüyada ölen annenin ağlaması, manevi anlamları yüksek olan bir rüyadır. Bu anlamlar genellikle ahiret ile açıklanır. Rüyada ölmüş annenin gözyaşları, kişinin günahlarının arınması anlamına gelir. Rüya sahibi, günah yükünden kurtulur. Yaşamını gözden geçirerek, hatalarını daha iyi anlar. Bundan sonraki yaşamında daha iyi, daha anlayışlı bir insan haline gelmeye çalışır.

FARKLI BİR RÜYA YORUMUNA GÖRE;

Rüyada işlediği bir suç ve günahı hatırlayıp pişmanlık duyarak ağlamak, neşe ve sevince, zor durumlardan kur­tulmaya; sessiz ağlamak, keder ve gamdan kurutulup sevince ve feraha kavuşmaya; sesli ağlamak, bir musibete, belaya; gözyaşı soğuk ise sevinç, sıcak ise kedere işaret eder. Rüyada ağlama genellikle iyiye yorulmaz. Bazı yo­rumculara (tabircilere) göre ise, rüyada ağlamak, tersiyle yorumlanır. Yani rüyada ağlamak, sevinmeye ve sevinile­ceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında sessizce ağladığını görmek, rüyayı gören kimse­nin sevineceğine ve feraha ereceğine işaret eder. Rüyada birinin öldüğünü görüp onun için sessizce ağladı­ğını görmek, rüyayı gören kimse, o ölüsü için ağladığı kimseden iyilik göreceğine işaretle yorumlanır.



Rüyasında ağlamadığı halde gözlerinden yaş aktığını gör­mek, rüyayı gören kimsenin dilek ve muradına ereceğine işaretle yorumlanır. Rüyasında ağladığını ve gözyaşlarının yanaklarını yaktığı­nı görmek, sevinç ve iyilikle tabir edilir. Şayet gözyaşları yanaklarını üşütüyorsa, üzüntüye işarettir. Rüyada Kur'an dinlediğini ve ağladığını görmek, sevinçle ve kederlerden kurtuluşla yorumlanır. Allahtan korkarak ağ­lamak ta aynı yoruma tabidir. Rüyasında ağladığını görüp sonra da güldüğünü görmek, rüya sahibi (rüyayı gören kimse) için ecelinin yaklaştığına işaret olarak yorumlanır.



Rüyasında sağ gözünden çıkıp (akıp) sol gözüne yaş girdi­ğini görmek, yakınlarına kavuşacağına işaret eder. Rüyada ağlamanın iyiye yorulması, bağırıp çağırmadan sessizce ağ­lamaktır. Bu yorum Cafer-i Sadık'ın yorumudur. Bunu binden faz­la denediğini ve hep hayır ve iyilikle karşılaştığını söylemektir. Rüyada ağlamak, sevince; gülmek de gam ve kedere delâlet eder. Yüksek sesle bağırarak, yahut elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, cep ve yakasını yırta­rak ağlamak, gerçek hayatta da ağlamaya yo­rumlanır. Rüyada Allah (c.c.) korkusundan ağladığını görmek, ferah ve sevince işâret eder. Yine rüyada ağlamak, Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kişiler için ise yağmuryağmasına işâret eder.