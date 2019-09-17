Rus bilim insanlarından tıpta atılım: Kan hücrelerini uzaktan yönetme yöntemi geliştirildi

Araştırmada elde edilen sonuçlar tıpta yepyeni dönemi açacak ilaçların hedeflere ulaştırılması yolunun geliştirilmesi, bağışıklık tedavisi, yapay kan üretimi ve başka biyotıp dalları açısından son derece önemli. Araştırma sonuçları, Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları, eritrosit isimli kan hücrelerinin etkileşimi üzerinde çalışıp eritrositleri ilaçların hedeflere ulaştırılması için ‘doğal’ ulaşım aracı olarak incelemekte. Söz konusu yöntem, başarılı olması halinde eritrositlerin yüzeyindeki ilaç maddelerini doğrudan hastalığa maruz kalmış biyolojik dokulara ulaştırma imkanını sağlayacak.

Rus bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma çeşitli nanoparçacıkların katılımıyla eritrositlerin etkileşimini dışarıdan yönetme imkanını ilk kez ortaya koydu.

NRNU MEPhI ve Oulu Üniversitesi’nden Prof. İgor Meglinskiy Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Araştırmada 2018 Nobel Ödülüne layık görülmüş optik lazer cımbız ile faz ve elektron mikroskobunu kullandık. Optik lazer cımbız sayesinde normal şartlarda izlenmesi mümkün olmayan kan hücrelerinin etkileşimi için uygun ortam oluşturulabiliyor. Sonuçta çeşitli nanoparçacıkların eritrosit etkileşimi üzerindeki etkisini inceleme fırsatını yakaladık’ ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde bilim insanları söz konusu yöntemi daha da geliştirmenin yanısıra çeşitli alerjen ve toksik maddelerin, elektromanyetik radyasyonun kan hücrelerinin etkileşimi üzerindeki etkisini incelemeyi, bağışıklık tedavisi ve yapay kan üretimi için kullanmayı planlıyor.