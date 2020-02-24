'Rule the Future!' sloganıyla katılımcılarını bekliyor

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:



Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO

İlkay Gürpınar – TBWA CCO

Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü

Ozan Özüm Özbey – Alametifarika Kreatif Direktörü

Pemra Ataç Açıktan – Rabarba Kreatif Direktörü

Zeynep Sungu – Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü

Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü

Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü

Büşra Miray Müftüoğlu – Koton Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü

İrem Tüzünalper – Extra Loyalty Solutions CEO & Kurucu Ortağı

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:

Redbull, So Chic, Danone, Tada, Alaçatı Muhallebicisi, Morhipo, Reeder, Fujifilm Instax, Gittigidiyor, Shake Shack, Pernigotti, Sek, Pınar, Indomie, Fiskobirlik, Karaköy Güllüoğlu, Asil Fırın, Freşa, Yves Rocher.

Ayrıca;

İstanbul Moda Akademisi, Cactuslab, Şenay Akın Earrings gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar fuaye alanımızda sizleri bekliyor olacak!

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.rpzistanbul.com

Biletler Biletino’da!