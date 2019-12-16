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  3. Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir?

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir?

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 16 Aralık Pazartesi günü çıkan soru…

Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir?

A: At arabası yarışı

B: Direğe tırmanma yarışı

C: Koşu yarışı

D: Kütük taşıma yarışı

Doğru cevap: A At arabası yarışı

 


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