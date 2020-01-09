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  3. Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar

Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar

Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar

Eskişehir'de, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 5 heykel ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde oturan D.K. ve A.E.'de tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 3 heykel kafası ve 2 kadın heykeli ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen D.K. ve A.E., ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Tarihi eser niteliğindeki heykeller ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA


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