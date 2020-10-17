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17 Ekim 2020 Cumartesi 22:51 | Son Güncelleme:

Robot Fedor'a hakaret cezası

Robot Fedor'a hakaret cezası

Geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus yapımı insansı robot, kozmonotlara hakaret ettiği ve onları uzayda içki içmekle suçladığı için Twitter'dan kovuldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) geçen yıl 2 ay görev yapan Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’a ait insansı robot Fedor, eski kozmonotlara hakaret ettiği ve onları uzayda içki içmekle suçladığı için Twitter’dan kovuldu. Fedor’a ait hesap, “Maxim Suraev ve Alexander Samokutyaev’in aksine robotlar zayıflıklar göstermez, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmez, saçma sapan konuşmaz ve Devlet Duması’nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmez. İnsanlar hakkında iyi düşünmüyorum” diye yazdı.

KAVGA ASLINDA SİYASİ

Rusya uzay ajansı Roscosmos’un şu anki başkanı Dimitri Rogozin ile eski Roscosmos üyeleri arasında bir süredir çeşitli tartışmalar dönüyor. Eski kozmonotlar, Rusya’nın uzay programında ABD’nin gerisinde kalmasında Rogozin’in payı olduğunu düşünüyor. Ayrıca Fedor’un hesabından atılan Tweetlerin de Rogozin tarafından atıldığı iddia ediliyor. Rogozin ise kendisinin ya da herhangi bir devlet görevlisinin bunun arkasında olmadığını ifade ediyor. Samokutyaev ise mahkemeye gitmeyi planladığını söyledi. 

TWİTTER’DAN KOVULDU

Rogozin, uzay istasyonundaki görevinden önce Fedor’un araba sürdüğü, ağırlık kaldırdığı ve silah  ateşlediği videoları paylaşmıştı.

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