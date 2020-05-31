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  3. Robinson Dede kirazları yetiştirdi
31 Mayıs 2020 Pazar 02:57 | Son Güncelleme:

Robinson Dede kirazları yetiştirdi

Robinson Dede kirazları yetiştirdi

15 yılda diktiği 4 bin fidanla gölün ortasındaki adaya renk veren ‘Robinson Dede' lakaplı 81 yaşındaki Ziya Abay'ın yetiştirdiği kirazlar 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıldı.

Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı. Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne izin verildiği günlerde giderek zamanını orada geçiriyor.

EKİPLER ULAŞTIRDI

Adada bulunan kiraz ağaçlarında kirazların olgunlaştığını gören Ziya dede, jandarma ekiplerine durumu bildirerek toplanıp dağıtılmasını istedi. Durumdan haberdar edilen Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan ekipler Ziya Dede ile irtibata geçip onunla adasına gitti. Adada ekip, kirazları topladı, ardından da evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara dağıttı.


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