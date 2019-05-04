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  3. Rize'de panik anları! Zehirli baran engereği görüldü

Rize'de panik anları! Zehirli baran engereği görüldü

Rize'de panik anları! Zehirli baran engereği görüldü

Rize'nin Hemşin ilçesinde, Türkiye'de endemik olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde asgari risk kategorisinde yer alan zehirli 'baran engereği' yılanı görüldü.

Hemşin ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen bir yılan paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla ilçeye gelerek, incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yılanın Türkiye'de endemik olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde asgari risk kategorisinde yer alan zehirli 'baran engereği' türü olduğunu belirledi. 

Karadeniz'de tarım arazilerinde görülen ve zehirli olmasına rağmen çok uysal bir yılan türü olarak bilinen baran engereği, üstüne basılmadığı ve ya çok sıkıştırılmadığı sürece insanlara zarar vermiyor. 60 santimetreye kadar boya sahip, ince boyunlu bir engerek türü olan yılanın başının üst önü ve ortası küçük karinasız pullar, diğer kısımlarında ise iri plakalar yer alıyor. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, yılan türünün endemik olduğunu belirterek, "Nesli tehlike altındaki kategoride değil. Asgari risk dediğimiz kategoride yer alıyor. Türün öldürülmemesi ve korunması yönünde uyarılar da bulunuyoruz" dedi.

(DHA)

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