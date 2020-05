Bugün İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıl dönümü. Bu özel ve anlamlı günde Netflix'teki İstanbul'un fethini anlatan Rise of Empires Ottoman belgesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Rise of Empires Ottoman konusu nedir? Netflix İstanbul'un Fethi belgeseli oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Rise of Empires Ottoman belgesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

RİSE OF EMPİRES OTTOMAN KONUSU NEDİR?



Tarihe damga vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor. Sultan II. Mehmed'in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul'un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini konu alıyor.

NETFLİX İSTANBUL'UN FETHİ BELGESELİ OYUNCULARI KİMLER?



Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği, Netflix'in belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’da Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır ve Damla Sönmez yer alıyor.

FATİH SUTAN MEHMET'İ KİM CANLANDIRIYOR?



Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Üzümoğlu, Netflix'in Hakan: Muhafız ve Kanal D'nin Adı Efsane dizilerinde oynamıştı.

Belgesel ve kurgunun iç içe geçtiği bir kurguya sahip olacak dizinin anlatım bölümlerini ise Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance gerçekleştirdi.