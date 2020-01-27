Rip açılımı nedir? RIP ne demek, neyin kısaltmasıdır?

R.I.P. ne demek, neyin kısaltmasıdır? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Bryant'ın ölümü nedenilye yurt dışında ve yurt içinde birçok kişi üzüntülerini dile getirirken “R.I.P. to a legend” kelimelerini kullanıyor. Rip açılımı nedir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

R.I.P. NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

İngilizcede vefat eden kişilerin ardından kullanılan bir söz öbeği olan "Rest in peace" ifadesinin kısalmasıdır. R.I.P'nin yani "Rest in peace" ifadesinin Türkçedeki karşılığı ise "Huzur içinde yatsın" anlamına gelmektedir.