Revani tarifi ve malzemeleri! Revani tatlısı nasıl yapılır? İşte püf noktası...

Revani tatlısı tarifi, malzemeleri ve yapımı mutsak severler tarafından araştırılıyor. “Revani nasıl yapılır?” sorusu Ramazan ayının başlamasıyla birlikte arama motorunda aratılıyor. Sofralarımızı bereketlendiren, muhabbetimizi ve ailesel bağlarımızı güçlendiren Ramazan ayı başladı. Ramazan ayı denilince akıllara en güzel tatlı tarifleri ve çeşitli lezzetler gelir. Haberimiz içerisinden Revani tatlısı yapımı ve püf noktalarına ulaşabilirsiniz.

REVANİ TATLISI TARİFİ

Revani malzemeleri:

· 3 adet

· yumurta

· 1 çay bardağı

· toz şeker

· 1 çay bardağı

· ayçiçek yağı

· 1 su bardağı

· irmik

· 1,5 su bardağı

· un

· 1 su bardağı

· yoğurt

· 1 paket

· kabartma tozu

· 1 paket

· vanilin

Şerbeti için:

· 2,5 su bardağı

· toz şeker

· 3 su bardağı

· su

· 1/2 adet

· limon suyu

Servisi için:

· 2 yemek kaşığı

· rendelenmiş hindistan cevizi

REVANİ TATLISININ PÜF NOKTASI

Şerbetin kıvamını anlamak için; şerbete bir kaşık sokup çıkartınız. Son damlalardan birini parmağınıza damlattığınızda damla yayılmıyorsa şerbet ideal kıvamına gelmiştir.Tatlının daha kabarık gözükmesi için; büyük bir fırın kabı kullanılmaması önerilir.

REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Revani tatlısı yapımı için, ilk önce tatlının şerbetini hazırlayın. Şerbet için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın. Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ılınması için ocaktan alın. 3 yumurta bir kabın içerisine aktarın. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın. Son olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.

Yağlanmış fırına dayanıklı kalıbın içerisine hazırladığınız revani karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin. Ardından bıçak yardımıyla revaniyi dilimleyin.

Dilimlediğiniz ılık tatlıya rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!