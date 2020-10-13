  • $7,8997
  • 9,3134
  • 487.498
  • 1179.12
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Ekim 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:

Resul ne demek? Resul ne anlama geliyor?

Resul ne demek" Resul ne anlama geliyor"

Resul kelimesi, TDK çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. İki anlamda ifade edilen resul kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Din bilgisinde resul sözcüğü peygamberlere verilen isimdir.

Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesi üzerinde resul kelimesinin anlamını yayınladı. Arapça kökenli bir ifade olan resul, dini literatürde bulunan sözcüklerden biridir. Yeni bir din gönderilen peygamberler için kullanılır.

RESUL NE DEMEK?

Arapça kökenli olan resul kelimesi peygamber, elçi anlamlarını taşımaktadır. Resul kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Haberci

Kendisine kitap indirilmiş olduğuna inanılan peygamber, yalvaç.

Bir devleti başka bir devlet karşısında temsil eden kimse, sefir

Bir uzlaşma sağlamak ya da bir işi sonlandırmak için birinin yanına gönderilen kişi şeklinde sayılabilir.

Kendisine müstakil bir din ve kitap verilen peygamberlere Resul, müstakil bir din ve kitap sâhibi olmayıp kendinden önceki bir peygamberin kitabına uygun hareket etmekle vazifeli peygamberlere de Nebî adı verilir.

<p>Gürcistan’daki devlet başkanlığı görevi sırasında zimmetine para geçirme ve görevi kötüye k

Eski Gürcistan Bevlet Başkanı Saakaşvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Boğalara aşk, Koçlara iş haberi! 13 Ekim 2020 burç yorumları

Hayalet böcek ''dal'' görenleri şaşırtıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.