Resul ne demek? Resul ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu (TDK), resmi internet sitesi üzerinde resul kelimesinin anlamını yayınladı. Arapça kökenli bir ifade olan resul, dini literatürde bulunan sözcüklerden biridir. Yeni bir din gönderilen peygamberler için kullanılır.

RESUL NE DEMEK?

Arapça kökenli olan resul kelimesi peygamber, elçi anlamlarını taşımaktadır. Resul kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Haberci

Kendisine kitap indirilmiş olduğuna inanılan peygamber, yalvaç.

Bir devleti başka bir devlet karşısında temsil eden kimse, sefir

Bir uzlaşma sağlamak ya da bir işi sonlandırmak için birinin yanına gönderilen kişi şeklinde sayılabilir.

Kendisine müstakil bir din ve kitap verilen peygamberlere Resul, müstakil bir din ve kitap sâhibi olmayıp kendinden önceki bir peygamberin kitabına uygun hareket etmekle vazifeli peygamberlere de Nebî adı verilir.