Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7774
  • 7,4691
  • 370.622
  • 105188
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar, spor salonları açılış tarihi belli mi?
27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:36 | Son Güncelleme:

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar, spor salonları açılış tarihi belli mi?

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak" Lokantalar, spor salonları açılış tarihi belli mi"

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken birinci dönem sona eriyor. İkinci dönemde gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar, spor salonları açılış tarihi belli mi? gibi sorualrın yanıtları da merak konusu oldu. Virüsün ülkemizde etkilerini arttırması ile birlikte kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Şimdi yeniden faaliyete geçecekleri tarih heyecanla bekleniyor. İşte tüm merak edilenler..

Türkiye'de koronavirüsü salgını etkilerini göstermeye devam ederken, vaka ve ölü sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Bu noktada virüs ile mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlanıyor. Virüsün ülkemizde etkilerini arttırması ile birlikte kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Peki, Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar, spor salonları açılış tarihi belli mi? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve AVM'lerin açılmasıyla başlayan ilk normalleşme adımı sonrası, ikinci süreç kademeli olarak işleyecek.

Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması bekleniyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması planlanıyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.


Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı!
Yılmaz Özdil'in kaçak villasına ceza kesildi!
Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Seyir Defteri' güncellendi
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...
TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...

Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4 saatlik sokağa çıkma izni başladı! Objektife yansıyan kareler...

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı