Türkiye'de koronavirüsü salgını etkilerini göstermeye devam ederken, vaka ve ölü sayısındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Bu noktada virüs ile mücadelede birinci dönem sona ererken, gündelik hayatta normalleşme adımları da atılmaya başlanıyor. Virüsün ülkemizde etkilerini arttırması ile birlikte kafeler, restoranlar, lokantalar ve otellerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Peki, Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar, spor salonları açılış tarihi belli mi? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?



11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve AVM'lerin açılmasıyla başlayan ilk normalleşme adımı sonrası, ikinci süreç kademeli olarak işleyecek.

Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması bekleniyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması planlanıyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.