Restoranda öldüren ihmal

Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 30 Ağustos günü Zafer Tan, eşi Nilgün Tan, kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile bir restorana gitti. Çift yemek yedikten sonra sohbet ederken, çocukları da restoranın oyun parkında oynamaya başladı. Bir süre sonra çiftin büyük kızı Duygu, kardeşi Duru’nun oyun parkındaki helikopterde uyuyakaldığını söyledi. Anne Nilgün Tan, yanına gittiği kızının hareket etmediğini görünce çığlık çığlığa yardım istedi. Baba Tan o anları şöyle anlattı: “Aramızdaki mesafe 5 metreydi. Eşim bana ‘Zafer koş yetiş’ diye bağırdı. Gidip kucağımıza aldığımızda çocukta hiç yaşam belirtisi yoktu.”

Avucunun içi simsiyahtı

Çocuklarını bir masaya yatırdıklarını ve o sırada restorandaki bir sağlıkçının kızlarına müdahalede bulunduğunu söyleyen Zafer Tan, “Avucunun içini açtığımızda içi simsiyahtı. Elektrik sol elinden direkt kalbine vurmuş. Ambulans 5 dakikada geldi. Ancak çocuğun hiçbir fonksiyonu çalışmıyordu” dedi. Oynadığı helikopterdeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak öldüğü ileri sürülen minik kızın cenazesi, Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailenin şikayeti üzerine ihmal soruşturması başlatıldı.

4 oyuncakta elektrik kaçağı

DOĞUM günü olduğu için ailesiyle restorana gittiği öğrenilen baba Zafer Tan, “Jandarman 3-4 cihazda elektrik kaçağı olduğunu tespit etti. İşletme sahipleri başsağlığına gelmek istedi. Ama ertesi gün işletmenin faaliyetine devam ettiler” diyerek sitem etti.

Arızalı olduğu biliniyordu ama önlem alınmadı

Evladının fotoğrafını öpüp koklayan anne Nilgün Tan, söz konusu oyuncağın çalışmadığını belirterek, “Kuzum helikopterden bize el salladı. Birkaç dakika sonra baktım ki kafası aşağıda yatıyor. Ciğerimi yaktılar. Madem bozuktu kapatın, naylonla sarın, bir şeyler yapın” diyerek gözyaşlarına boğuldu.