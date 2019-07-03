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  3. Ressam Yılmaz: Eşim ölümle tehdit ediyor

Ressam Yılmaz: Eşim ölümle tehdit ediyor

Ressam Yılmaz: Eşim ölümle tehdit ediyor

Ünlü ressam ve reklamcı Aydan Baktır Yılmaz, iki yıllık eşi Ümit Yılmaz’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek boşanma davası açarak korunma talebinde bulundu.

Neslihan KESKİN

Eşinin kafasına silah dayadığını dilekçesinde belirten Yılmaz, “Arkadaşı vasıtasıyla bana tehdit mesajları gönderiyor. Can güvenliğim yok. Korkuyorum” dedi. Korunma talebini kabul eden mahkeme, davalı Ümit Yılmaz’ın 3 ay süreyle Yılmaz’a yaklaşmamasına, şiddet tehdidi ve hakarette bulunmamasına karar verdi.

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