Resimli en güzel cuma mesajları! 27 Kasım 2020 Instagram, Twitter ve WhatsApp için cuma mesajları

İslam'da Cuma, haftanın diğer günlerinden daha fazla önem verilmektedir. Cuma günü adeta Müslümanlar için bayramlardan biridir. Bu gün, temiz yeni kıyafetler giymek, tam bir banyo yapmak ve tütsü kullanmak gelenekseldir. Bu hazırlıklardan sonra her Müslüman cemaatin Cuma namazını kılmak ve imamın vaazını dinlemek için camiye gider. Ayrıca Müslümanlar bu özel günü kutlamak adına sevdiklerine tebrik mesajları yollarlar. Bizlerde bu sayfamızda sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik.



Resimli Cuma mesajları en yenileri sizler için haberimizde derledik. Kasım ayının 1. cuma gününe erişmenin sevinci, sevdiklerinizle resimli Cuma mesajları göndererek paylaşabilirsiniz. Cuma günü, Peygamber Efendimiz tarafından “Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür." şeklinde tarif edilmiştir. Mübarek Cuma gününün önemi anlatan resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi de Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 06 KASIM 2020

Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

"İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

"Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.