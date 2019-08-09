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  3. Rektör Twitter cevaplarıyla fenomenlik yolunda

Rektör Twitter cevaplarıyla fenomenlik yolunda

Rektör Twitter cevaplarıyla fenomenlik yolunda

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Twitter üzerinden öğrencilere verdiği ilginç cevaplar ve yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor.

Bir öğrencinin, arkadaşının YKS’de Akdeniz Üniversitesi’ni tercih etmek istediğini belirterek, “Hocam kankam Akdeniz’e gelecek ama sıralamada ufak bir sorun var, sıralamalar sabit mi? Bence pazarlık yapabilir miyiz, ayağımız alışsın, seneye de kardeşimi getireceğim” paylaşımına Rektör Prof. Dr. Ünal, “Kankana söyle biraz daha çalışsın” cevabını verdi. 

CEVAPLARI GÜLDÜRDÜ

Başka bir öğrenci ise “Hocam bu kitabı kütüphaneden çaldım. Mezun olduğum için bana vermiyorlardı. Okuyup bırakacağım, hakkınızı helal edin” yazdı. Prof. Dr. Ünal ise “Benim için sorun değil de lazım olan başka arkadaşların ne yapacak?” diye cevap verdi.

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