Rejisör ne anlama geliyor, ne demek? Rejisör TDK anlamı nedir?

Rejisör sözcüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre, senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır." sözünün ardından merak edildi. Rejisör, Fransızca kökenli bir sözcük olmakla beraber isim cümlelerinde ifade edilmektedir. Peki, Rejisör nedir, ne demek?

REJİSÖR NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), rejisör kelimesini yönetmen olarak açıklamaktadır. Dilimize Fransızca'dan geçen bu ifade, tiyatro ve sinema alanlarında kullanılır.

REJİSÖR NE ANLAMA GELİYOR?

Rejisör, Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi öğeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen.

Film yönetmeni her şeyden önce bir sanatçıdır. O, bir filmin meydana getirilebilmesi için senaryo yazarı,oyuncular ve teknikçiler (dekoratörler, kameraman, mikrofoncu, ışıkçı, makyajcı v. d) arasında iş birliğini sağlar, onların çalışmalarını idare eder. Dekorun gereklerine ve oyuncuların imkânlarına göre, tümünü bölüştürür. Zira sahneler hiçbir zaman gösterim sırasına uyularak filme alınmaz. En ünlü film yönetmenlerinin çoğu, eski sinema teknikçileri ve oyuncuları arasından yetişmiştir. Tiyatroda sahneye koyucu ya da yönetmen, piyesin provalarını idare eder. Bu işi yaparken, sahne oyunlarını yaratır; oyunculara, yazarın düşüncelerini sadakatle aktarmaları veya özel bir biçimde yorumlamaları için yapmaları gereken hareketleri gösterir.