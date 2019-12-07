Kim Milyoner Olmak İster sorusu Reis , fenerci, borucu, baskı kolcu ünvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Reis , fenerci, borucu, baskı kolcu ünvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?

A: Şerbetçilerde

B: Mehter takımında

C: Tulumbacılarda

D: Denizcilerde

Doğru cevap: C Tulumbacılarda