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  3. Rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu
08 Haziran 2020 Pazartesi 15:33 | Son Güncelleme:

Rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu

Rehin aldığı eski karısını ayağından vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi rehin aldığı karısını vurarak ayağından yaraladı. Eski karısını saatlerce rehin tutan koca savcı ve polisin iknası sonucu polise teslim oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.'nın evinin kapısına giden Ü.A., zorla içeri girdi. Ü.A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

Polis ekipleri, Ü.A.'yı ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A.'yı ikna etmeye çalışıyor.

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