Regaip Kandili'nde camilere koştuk

Türkiye genelinde Müslümanlar kandil nedeniyle camilere akın etti. Akşam namazı sonrası başlayan kandil programında hafızlar tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Eller semaya açılarak dualar edildi. İstanbul Eyüpsultan Camii ve bahçesi de yağmura rağmen kandil için gelen vatandaşlar tarafından dolduruldu. Kandil programının ardından vatandaşlar Eyüpsultan Hazretleri’nin kabri başında dua etti.