Regaip Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur?

Regaip Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? sorusu araştırılıyor. Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre her yıl dini gün ve aylar idrak ediliyor. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu özel gün içerisinde yapılabilecek ibadetler arasında oruç tutmakta yer alıyor.

REGAİB KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, “Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir” demiştir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, "Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.

NASIL NİYET EDİLİR?

Regaib Kandili’nde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir.Bu oruç farz olmayıp sünnettir.Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

REGAİB NEDİR?

Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.