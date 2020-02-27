Regaip Kandili'nde ne olmuştur? Regaip Kandili neden kutlanır?

Mübarek üç ayların bereketi Regaip Kandili bu gece idrak ediliyor. Müslümanların dualarla geçireceği kandil gününde, namaz kılınacak, Yasin-i Şerifler, dualar okunacak ve eller semaya yükselecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar diğer yandan Regaip Kandili ile ilgili de araştırma yapmaya başladı. Regaip Kandili neden kutlanır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

Recep ayı, ulvî bir yolculuğun başlangıcıdır. Mübarek üç ayların ilkidir. İlk perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlar. Regaib Kandili’nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir..

Sevgili Peygamber Efendimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah’ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatı. İbadet, dua ve istiğfar zamanı. Ahirete yatırım vakti. Müminler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı; her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri. Bir kalemin ifadesiyle: “Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalpler için de bu gecenin ehemmiyeti odur.”

REGAİP NEDEN KUTLANIR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Bin aydan daha hayırlı ay olan Ramazan ayını müjdeleyen Regaip Kandili, ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.