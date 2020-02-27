Regaib Kandili zikirleri nelerdir? Regaib Kandili'nde çekilecek tesbihler

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, bu gece idrak ediliyor. Diyanet tarafından Regaip Kandili nedeniyle yayınladığı yazılı açıklamada, üç aylar ve Regaib gecesinin, ‘’yaratılış gayemizi ve kulluk sorumluluğumuzu tefekkür etme, davranışlarımızı ve beşeri ilişkilerimizi gözden geçirme, hayatımızın muhasebesini yapma ve Allah’ın sonsuz rahmetine yönelerek günahlarımızdan arınma’’ günleri olarak tanımlamıştır. Bu anlamlı gecede zikir ve tesbih çekmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Regaib Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler haberimizde..





REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ NELER?

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.





REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ NELER?

"Lâ ilâhe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" (C.C)