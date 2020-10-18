Rebiülevvel ayı fazileti ve duaları: Rebiülevvel ayı hadisleri nelerdir, doğru mudur?

Safer ayının geride kalması ile bugün itibari ile Rebiülevvel ayı başladı. Müslüman alemi Rebiülevvel ayı ibadetleri, fazileti ve hadisleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı.nRebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Peki, Rebiülevvel ayı fazileti ve duaları nedir? Rebiülevvel ayı hadisleri nelerdir, doğru mudur?

REBİÜLEVVEL NE DEMEKTİR?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın ilk gecesinde iki rekat namaz sünnettir. İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Enam suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? En'am suresi anlamı (meali) ve fazileti nedir?

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

REBİÜLEVVEL AYI HADİSİ DOĞRU MU?

"Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur", "Kim, bu fazİletli ayın girişi münasebetiyle insanları tebrik ederse, cehennem ona haram olur." gibi rivayetler doğru mudur?

İslam hadis kaynaklarında böyle bir hadisin doğruluğu teyit edilmemiştir. Delilsiz, kaynaksız bu tür rivayetlere itibar edilmemesi önerilmektedir.