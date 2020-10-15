Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Rebiülevvel ayı 2020 için az bir süre kaldı. Safer ayının son günlerinde vatandaşlar gelecek ay ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Rebiülevvel ayının hangi tarihte başlayacağı, anlamı ve fazileti ile ibadetleri yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Rebiülevvel ayı 2020 ne zaman başlıyor? Diyanet Rebiülevvel ayının anlamı nedir?

2020 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Rebiülevvel ayı 18 Ekim Pazar günü başlıyor. 15 Kasım Pazartesi günü sona eriyor.

REBİÜLEVVEL AYININ ANLAMI NEDİR?

Rebiülevvel Ayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayata gözlerini açtığı mübarek bir aydır. Bu kutsal ay süresince müminler diledikleri vakit nafile oruç tutabilme olanağına sahiptir.

Bu ay boyunca bolca oruç tutmaya özen göstermek son derece feyizlidir. Tüm bunların yanı sıra Mevlid Kandili'nde oruç ibadeti gerçekleştirmek de bu mübarek günün bereketi, rahmeti, fazileti ve sevabından istifadeyi artıracaktır. Mevlid Kandili'nin olduğu Rebiülevvel Ayı'nın on birinci günü ile sonraki gün yani on ikinci günü oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'de aynı şekilde Rebiülevvel Ayı'nın ikinci pazartesi günü oruç ibadetinde bulunurdu. Nedenini sorduklarında ise, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) yanıtını vermiştir. (Hak Sözün Vesikaları).

REBİÜLEVVEL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Rebiülevvel ayında oruç ibadetinde bulunurken öncelikle niyet edilir: Oruç ibadetini gerçekleştirebilmek için, “Allah rızâsını gözeterek oruç tutmaya niyet” edilmesi gerekmektedir. Her ibadette geçerli olduğu gibi oruç ibadetinde de niyette bulunulması lazım gelmektedir. Öte yandan kaza oruçlarında edilecek niyetin geceden yapılması yani müminlerin imsaktan önce niyet edilmelidir.

“Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarın ki orucu tutmaya”

Müslümanların Ramazan ayından kazaları varsa da, “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayının yarın ki orucunu tutmaya” şeklinde niyet yapılmalıdır. Bunun için, oruç kazası olan kimse, bu oruçları tutarken, (ilk kazaya kalan Ramazan orucuna) diye niyet etmeli. Kaza borcumuz bulunmuyorsa da, yine bu şekilde niyet ederek oruç ibadeti yerine getirilmelidir.