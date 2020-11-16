Rebiul Ahir ayının fazileti ve önemi nedir? Rebiul Ahir ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar neler?

Hicri takvime göre yılın dördüncü ayı olan Rebiul Ahir ayı idrak ediliyor. Bu sene 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla başlayan Rebiul Ahir ayının fazileti ve önemi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu ayın ilk gününde İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhisselam) şehadeti (h. 114) rivayet ediliyor. İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) Corcan’a seferinin de ayın 3. gününde gerçekleştiği rivayet ediliyor.

REBİUL AHİR AYINDA OKUNACAK DUA

15 Aralık'ta sona erecek bu ayda hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için sabah-akşam üçer kere şu duâyı okumalıdır:

"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş"

REBİUL AHİR AYININ 15. GÜNÜNDE KILINACAK NAMAZ

On beşinci gün namazı: Bu günde kuşluk namazından sonra yedi selamla 14 rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtihâ’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbike) okunur. Namazın ardından ise 60 kere:

“Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün mânevî âlemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikreder. Her kim bu namazı ömründe bir kere bile kılsa onun için özel bir mânevî hal hâsıl olur (mânâ âleminden hissedar olur) ve kendisine yetmiş bin yıllık ibadet sevabı yazılır.