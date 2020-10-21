Reaktör ne demek, nedir? Reaktör ne anlama gelir?

Reaktör sözcüğü, tıp ve fizik ve kimya alanlarında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu(TDK), reaktör kelimesini anlamı ve yazılışını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı. Dilimize Fransızca réacteur sözcüğünden türeyerek geçen reaktörün anlamı...

REAKTÖR NE DEMEK, NEDİR?

Reaktör kelimesi sözlükte üç farklı şekilde açıklanmaktadır. İşte reaktör kelimesinin anlamları:

Enerji veya faydalı radyasyon üretmek için, uranyum, plütonyum gibi elementlerin atom çekirdeklerinin parçalanmasından yararlanılarak içinde bir nükleer fisyon zinciri reaksiyonunun oluşturulduğu ve kontrol altında sürdürüldüğü korunaklı özel oda veya bunun bulunduğu yapı, nükleer reaktör. Nükleer reaktörler, nükleer tepkime ile açığa çıkan ısı enerjisinin ısıttığı suyun buhar basıncıyla türbinleri döndürerek elektrik enerjisi üretirler.

Kimya: Reaksiyon oluşturan, reaksiyona giren, reaktif (madde veya reaksiyonun oluştuğu kap).

Fizik: Reaktansı olan ve bu özelliğinden yararlanılmak üzere kullanılan devre elemanı. Bir devreye reaktans sağlayan kondansatör, düşük direnç ve yüksek endüktans bir bobin.

Tıp: Belirli bir ilaca veya maddeye duyarlı olup reaksiyon gösteren insan (veya hayvan).