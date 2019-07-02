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  3. Rapor vermeyen doktor çifte sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Rapor vermeyen doktor çifte sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Rapor vermeyen doktor çifte sokak ortasında dehşeti yaşattılar!

Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı.

Olay, öğle saatlerinde, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Mardin Devlet Hastanesi Endokrin bölümünde görevli uzman doktor Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, 06 BHA 955 plakalı otomobillerini park edip, indi. Bu sırada, 10 gün önce hastaneye gelen, Davut Sakız'ın muayene ettiği ancak tahlil sonuçlarında bulguya rastlamadığı için rapor verilmediği Cebrail B. (28) ve ismi öğrenilemeyen kişi 06 DL 5909 plakalı otomobilden inip, çifte saldırdı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alınırken, şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI KINADI

Yaralı doktorları hastanede ziyaret eden ve saldırıya tepki gösteren Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Bugün hastane çıkışında çocuklarını kreşten almak isterken 2 doktorumuz darp edildi. Şu anda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzüne çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin’e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur.  Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

(DHA)

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