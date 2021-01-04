Randevuya gelmeyen hasta hayatını kurtardı

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra intörn doktor olarak üniversite hastanesinde çalışmaya başlayan Kübra Akay’ın (26) hayatı, randevusuna gelmeyen bir hasta sayesinde kurtuldu. Aradaki boşlukta meslektaşı Prof. Dr. Fatih Kılıçlı tarafından şans eseri muayene edilen Akay’a Kılıçlı’nın isteği üzerine biyopsi yapıldı. Tiroit kanseri teşhisi konulan Akay, “Ameliyattan sonra hipotiroidi denen bir durumu yaşadım. Okuduğumu anlamıyor, yaptığımı unutuyordum, araba kullanamaz olmuştum, kanser olma fikrini kabul edememiştim bu da depresyona yol açtı. Psikolojik olarak süreci aşabilmek için psikiyatri desteği aldım” diye konuştu.

GEÇ KALACAKTIM



“Hiç şikâyetim yoktu” diyen Akay, sözlerine şöyle devam etti: “Belirti verdiğinde muhtemelen geç kalmış olacaktım. Bir hekimin başka bir hekimin hayatına dokunması ne kadar güzel. Ne mutlu ki sağlıkla, güzel mesleğimi yapabilecek yıllarımın olmasına vesile olan bir hocayla çalıştım. Şu an Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlanıyorum, hedefim psikiyatrist olmak.”