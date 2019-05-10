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  3. Ramazan'da yürek burkan kare

Ramazan'da yürek burkan kare

Ramazan'da yürek burkan kare

Kayseri'de çöp konteynerinden atık kağıtları toplayan 9 yaşındaki Iraklı Abdurrahman'ı görenlerin yüreği burkuldu.

Babası vefat eden, annesi ve 5 kardeşi ile birlikte Irak'tan göç ederek Kayseri'ye yerleşen 9 yaşındaki Abdurrahman, ailesinin geçimine destek olabilmek için elindeki çuval ile atık kağıtları topluyor ve satarak para kazanıyor. Boyu ufak olduğu için çöp konteynerinin üzerine çıkan veya çöp konteynerinin içine giren Abdurrahman, eline giydiği eldivenle çöpleri karıştırarak atık kağıtları seçip çuvala koyuyor. 

Türkçeyi tam olarak bilmeyen Iraklı Abdurrahman, yarım yamalak konuştuğu Türkçesiyle babasının vefat ettiğini, annesi ve 5 kardeşi ile Kayseri'de yaşadıklarını anlatarak, elindeki çuvalla sokak sokak çöp karıştırmaya devam etti.

(İHA)

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