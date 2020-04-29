Ramazan'da mukabele hangi kanalda yayınlanıyor? Diyanet TV mukabele saati kaçta? 2020 mukabele kanalları ve saatleri sizlerle…

Ramazan’da mukabele hangi kanalda yayınlanıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslüman vatandaşlar da çeşitli ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Özellikle Ramazan ayında çokça icra edilen mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Diyanet TV mukabele saati kaçta? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Diyanet TV üzerinden her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor. 5 Cami 5 Kurra Mukabele isimli programda ünlü hafızlar; Kerim Öztürk, Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer, Ali Derman ve Metin Çakar’ın kıraati vasıtasıyla mukabele okunuyor.

Mukabele için bir diğer kanal ise Kanal 7. Kanal 7’de her gün 04.30’da mukabele programı yayınlanıyor.

MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.

Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.