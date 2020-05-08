Ramazan ne zaman bitecek? Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı?

Ramazan ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 24 Nisan 2020 günü başladı. İlk oruç 24 Nisan akşamında açıldı. Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde mübarek Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldığı ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Detaylar haberimizde..

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayı 23 Mayıs Cuma günü bitecek. Son oruç 23 Mayıs günü tutulacak

RAMAZAN AYININ BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan'ın bitmesine bugün itibari ile 15 gün kaldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)'e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: "Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, "(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)" derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak" derdik."