Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2020 Ramazan başlangıcı hangi gün?

Ramazan ayı tüm Müslümanlar tarafından iğiyle takip ediliyor. 2020 Ramazan ne zaman? Bin aydan daha hayırlı bir ay olarak kabul edilen bu mübarek ayda oruçlar tutuluyor ve ibadet ediyor. Müslümanlara Kuran’ın ilk ayetlerinin gönderildiği gün olan Kadir Gecesi de bu ayda idrak ediliyor. Ramazan başlangıcı hangi gün? Her yıl on gün öne gelen Ramazan ayı bu sene nisan ayında yapılacak. İslam aleminin heyecan ve arzu ile beklediği bu ay hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günü takviminde Ramazan başlangıcını duyurdu. İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayı bu sene 24 Nisan Cuma günü başlıyor. 23 Mayıs Cuma günü ise sona eriyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’ in bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır.” (Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c) tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim insan için hayati değer taşır. Kur’an-ı Kerimi okumak bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (a.s.) Allah (c.c)’ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur’an-ı Kerimi çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya Camilerde bir araya gelerek, her gün Kur’an-ı Kerimden yirmi sayfa (bir cüz) okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğinde ise Kur’an Kerimi baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biride, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “… Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun” (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah’ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

