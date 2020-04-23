Ramazan manileri 2020 yayında! En güzel Ramazan manileri, Ramazan ile ilgili sözler
En güzel Ramazan manileri, Ramazan ile ilgili sözler yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesi ile Ramazan manileri de araştırılmaya başlandı. Sahur vaktinde insanları uyandırmak için davul çalan kişiler güzel manileri de seslendiriyor. Genellikle 4 satırlık olan maniler dinleyenlere Ramazan'ın atmosferini de yaşatıyor. En güzel ve en yeni Ramazan manileri 2020 haberimizde...
Ramazan manileri gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Davulcular sahur geceleri için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardan beri gelenek halinde sürdürülen Ramazan manileri davulcular tarafından doğaçlama olarak söylenebildiği gibi hali hazırda bulunan ve ezberlemesi kolay olan maniler de bulunuyor. İşte en güzel, en anlamlı Ramazan manileri ve Ramazan ile ilgili güzel sözler sizlerle...
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EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ
- Akşam ezanı dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus şeydir
Gece davulcu söylemek
- Aldanma sağa sola
Gel gidelim hak yola
Güzel oruç tutanın
Âkıbeti hayrola.
- Arnavut musun Tatar mısın?
Ekşili çorba yapar mısın?
Sana davul çalıyorum amma
Acaba sen oruç tutar mısın?
- Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim ağalarım
Ramazanınız mübarek ola.
- Bekçiniz kapıya geldi
Cümlenize selam verdi.
Darılmayın iki gözüm
Bahşişin almaya geldi.
- Bu gece ayın evveli
Açıldı İslâm’ın gülü
Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.
- Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kılınmış
Bekçiye bahşiş verirler.
- Davulun içi pekmez
Çalarım fakat ötmez.
Bir bahşiş vermezseniz
Davulcu buradan gitmez.
- Bu aya hürmet gerek
Nîmete şükür gerek
Mübârek Ramazan’da
Hakka ibâdet gerek.
- Çatal kaşık elimde
Besmele var dilimde
Fazla kaşık salladım
Bir sızı var kolumda
- Cebimin ağzı dardır
İçinde şeker vardır.
Sabreyle aman gönül
İftara neler vardır?
- Duvardan kedi atladı
Bekçinin ödü patladı.
Merak etme bekçi baba
Bey kesesini yokladı.
- Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım tok ama
Arkadaşım börek ister.
- Ezanlar hep okundu
İftarlığım lokumdu
Aç karnına çok yedim
Bana biraz dokundu.
- Gökyüzünün melekleri
Devran eder felekleri
Bu ayda ikram edenin
Zayi olmaz emekleri
- Günâhın olsa yığın
Yine de O’na sığın.
Gazabından fazladır
Rahmeti Allahımın.
- Hakk’ın bize ihsanısın
Hem ayların sultanısın
Sen bir saadet kânısın
Ey mâhı sultan merhaba.
- Halayıklar halayıklar
Ocak başında uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin daşını ayıklar.
- Hava sıcak terlerim
Birçok mâni derlerim
Davet verdim bu akşam.
Sizleri de beklerim.
- Yaram derindir eşme.
Aman derdimi deşme
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeşme.
- Yemekler boldur gayet
Beni de edin davet
Birlikte yer içeriz
Şöyle ederiz sohbet.
- Yün yatakta yatarız
Yapma çiçek satarız
Biraz bekle davulcu
Şimdi bahşiş atarız.
RAMAZAN İLE İLGİLİ SÖZLER
Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer. Deylemi
Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır. Müslim
Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir.
Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.
Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. Ebu Nuaym
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Deylemi
Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. İ.Mansur
Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. Hakim
Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır. Deylemi
Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin! Buhari
Ramazanda dertdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu 1 ay yaşa.
Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.
Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır. Hatib