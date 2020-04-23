Ramazan manileri 2020 yayında! En güzel Ramazan manileri, Ramazan ile ilgili sözler

Ramazan manileri gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Davulcular sahur geceleri için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardan beri gelenek halinde sürdürülen Ramazan manileri davulcular tarafından doğaçlama olarak söylenebildiği gibi hali hazırda bulunan ve ezberlemesi kolay olan maniler de bulunuyor. İşte en güzel, en anlamlı Ramazan manileri ve Ramazan ile ilgili güzel sözler sizlerle...

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EN GÜZEL RAMAZAN MANİLERİ

- Akşam ezanı dinlemek

Sahur vakti yemek yemek

Ramazana mahsus şeydir

Gece davulcu söylemek

- Aldanma sağa sola

Gel gidelim hak yola

Güzel oruç tutanın

Âkıbeti hayrola.

- Arnavut musun Tatar mısın?

Ekşili çorba yapar mısın?

Sana davul çalıyorum amma

Acaba sen oruç tutar mısın?

- Besmeleyle çıktım yola

Selam verdim sağa sola

A benim ağalarım

Ramazanınız mübarek ola.

- Bekçiniz kapıya geldi

Cümlenize selam verdi.

Darılmayın iki gözüm

Bahşişin almaya geldi.

- Bu gece ayın evveli

Açıldı İslâm’ın gülü

Geldi Mubarek ramazan

Mesrur etti cân ü dili.

- Bu aya sultan ay derler

Kaymak ile baldan yerler

Ezelden adet kılınmış

Bekçiye bahşiş verirler.

- Davulun içi pekmez

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz

Davulcu buradan gitmez.

- Bu aya hürmet gerek

Nîmete şükür gerek

Mübârek Ramazan’da

Hakka ibâdet gerek.

- Çatal kaşık elimde

Besmele var dilimde

Fazla kaşık salladım

Bir sızı var kolumda

- Cebimin ağzı dardır

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül

İftara neler vardır?

- Duvardan kedi atladı

Bekçinin ödü patladı.

Merak etme bekçi baba

Bey kesesini yokladı.

- Eski cami direk ister

Söylemeye yürek ister

Benim karnım tok ama

Arkadaşım börek ister.

- Ezanlar hep okundu

İftarlığım lokumdu

Aç karnına çok yedim

Bana biraz dokundu.

- Gökyüzünün melekleri

Devran eder felekleri

Bu ayda ikram edenin

Zayi olmaz emekleri

- Günâhın olsa yığın

Yine de O’na sığın.

Gazabından fazladır

Rahmeti Allahımın.

- Hakk’ın bize ihsanısın

Hem ayların sultanısın

Sen bir saadet kânısın

Ey mâhı sultan merhaba.

- Halayıklar halayıklar

Ocak başında uyuklar

Davulumun sesini duyunca

Pirincin daşını ayıklar.

- Hava sıcak terlerim

Birçok mâni derlerim

Davet verdim bu akşam.

Sizleri de beklerim.

- Yaram derindir eşme.

Aman derdimi deşme

Sahurda börek yoktu.

Gözlerim oldu çeşme.

- Yemekler boldur gayet

Beni de edin davet

Birlikte yer içeriz

Şöyle ederiz sohbet.

- Yün yatakta yatarız

Yapma çiçek satarız

Biraz bekle davulcu

Şimdi bahşiş atarız.

RAMAZAN İLE İLGİLİ SÖZLER

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer. Deylemi

Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır. Müslim

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir.

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. Ebu Nuaym

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Deylemi

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. İ.Mansur

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. Hakim

Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır. Deylemi

Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin! Buhari

Ramazanda dertdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu 1 ay yaşa.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.

Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır. Hatib