Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi 'Semaver çayı'

Gündüz vaktini oruçlu geçiren vatandaşlar, akşam iftarını açtıktan sonra çarşıya akın ediyor. Vatandaşların en uğrak noktası ise, semaver çayının yapıldığı yerler oluyor. Açık havada çay içmenin keyfini yaşayan vatandaşlar, soğuk havada kurulan sıcak muhabbetle sahura kadar güzel vakit geçiriyorlar. Çay satıcıları ise, yoğun talebi karşılamak için kurdukları büyük semaverlere sürekli su, ateşe ise odun ekliyorlar.

Ramazan ayı nedeniyle gündüz bir şey yiyip içemediklerini kaydeden Yaşar Yetişmiş isimli vatandaş, “İftardan sonra kendimizi bu ortama atıyoruz. Bu ortam çok güzel. Bütün arkadaşlara bu ortamı tavsiye ediyoruz. Çaylar da süper” dedi.

Metin Taş isimli vatandaş da, akşam iftardan sonra hemen semaver çayı içmeye geldiğini belirterek, “Burada muhabbet süper. Ramazan ayı böyle güzel geçiyor. Evde otursak sıkılırız. Bu çay çok güzel. Elektrik ile kaynatılan çaydan daha güzel” ifadelerini kullandı.

Yüksekova’da öğretmenlik yapan Ali Azat Özkul ise, 3,5 yıldır Yüksekova’da olduğunu dile getirerek, “Ramazan ayları çok güzel geçiyor. Özellikle iftardan sonra halk sokaklara doluyor. Bunun devam etmesini istiyoruz. Yetkililerin böyle organizasyonlar yapmasını diliyoruz. Çay da güzel, buradaki sohbet de güzel. Keyif alıyoruz. Ramazan ayını dışarıda geçirmek daha güzel” şeklinde konuştu.

İlçede 11 yıldır semaver çayı sattığını kaydeden Hasan Tekin de, “Burada çay satıyoruz. Bu konuda müşterilerimiz bizden çok memnun. Çayımızı da çok beğeniyorlar. Millet evden çıktığı gibi buraya geliyor çayını içiyor. Ortam çok güzel. Geç saatlere kadar oturuyorlar” dedi.

Sefer Çoğaç isimli esnaf ise, Yüksekova’nın güzel bir memleket olmasına rağmen ilçede sosyal faaliyetlerin olmadığını kaydederek, “Her köşe başında semaver kurmuşlar. Bizim de sosyal yaşantımız budur. Akşamları gelip burada oturup çay içiyoruz. Ortam çok hoş. Üşüsek de burada oturmamız zevk veriyor. Daha değişik sosyal faaliyetlere de katılsam bu kadar hoşuma gitmez. Zengini fakiri herkes geliyor. Daha güzel daha düzenli olmasını tavsiye ediyorum. Gelişi güzel değil de bir bahçede olmasını istiyorum. Güzel bir çay bahçesi olursa halkımız da ailesi ile beraber gelir. Sadece erkekler değil kadınların da rahat olacağı bir ortam olmasını diliyorum. Yüksekova için çok güzel olur. Biz gelip oturuyoruz ama çocuklar ve kadınlar evden çıkamıyor. Gidecek bir yerleri yok. Yetkililerden bu konuda bir adım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)