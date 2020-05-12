Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Ramazan'ın bitişine ne kadar kaldı?

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayının büyük çoğunluğu geride kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili bilgi almak istiyor. Ramazan’ın bitişine ne kadar kaldı? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayının büyük bir çoğunluğu geride kaldı. Mümin vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihleri ise 2020 yılı için şu şekilde belirlendi;

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN’IN BİTİŞİNE NE KADAR KALDI?

12 Mayıs Salı günü itibariyle Ramazan ayının 19. Günü idrak ediliyor. Ramazan'ın bitmesine ise bugünden sonra toplamda 12 gün kaldı. Diyanet’in takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs 2020 tarihinde olacak. Kadir Gecesi ise 18 Mayıs’ı 19 Mayıs gününe bağlayan gece idrak edilecek.