Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet Ramazan Bayramı 2020 tarihleri

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Tutulan oruçların ardından kutlanacak Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceği merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

3 günlük bayram olan Ramazan Bayramı bu sene hafta sonu ve hafta başına denk geliyor. Dolayısı ile hafta sonu ile birleşme ihtimali bulunmayan bayram ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvim şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.