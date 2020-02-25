Ramazan Bayramı 2020 ne zaman, hangi tarihte? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Müslümanlar her yıl dini gün ve ayları heyecanla bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 25 Şubat tarihinde üç aylar başladı. Recep ayının ardından Şaban ayı, Şaban ayının ardından ise Ramazan ayı başlayacak. Müslümanlar Ramazan içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Peki bayram ne zaman başlayacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

RAMAZAN NEDİR?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır.