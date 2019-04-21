Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

'Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?' sorularının yanıtları Ramazan ayının yaklaşma ile birlikte milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı sebebi ile 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü açıklandı. Tüm çalışanlar tatil planı yapabilmek için 2019'un ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'nın gelmesini bekliyorlar. İşte Ramazan Bayramı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için yanıtladık...

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan karara göre Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli olacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan verilebilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu açıklama yapıldı;

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere bakıldığında Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 3 Haziran günü sona erecek.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

30 Ağustos: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.