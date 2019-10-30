Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri belli oldu!

Ramazan Bayramı 2020 tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1000 aydan daha hayırlı olan ve Müslüman için yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı tarihleri şimdiden araştırılmaya başladı. 2020 Resmi tatil takvimine göre tatil ilk olarak 1 Ocak çarşamba günü yılbaşı tatili ile start alıyor. Ramazan Bayramı 2020 tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

RESMİ İZİN NEDİR?

Resmi tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönemlere denilmektedir. Dini, milli, veya kültürel öneme sahip olan günler birçok ülkede resmi tatil olarak ilan edilmektedir. Resmi tatiller genel olarak 1 ile 5 gün uzunluğunda değişmektedir. Resmi tatiller yasalarca belirlenmiştir. Resmi tatil günlerinde çalışan kişiler ücretlerini %100 zamlı olarak almaktadırlar.

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ